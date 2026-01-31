Adriatica Industriale Virtus Corato, a Matera un esame importante

Dopo la sofferta ma preziosa vittoria casalinga contro la Fortitudo Trani, l'Adriatica Industriale Virtus Corato è attesa da un nuovo banco di prova lontano dalle mura amiche. Sabato 31 gennaio alle ore 18:30 i biancoblue di coach Felice Carnicella faranno visita alla Pielle Matera al PalaSassi, in una gara che si preannuncia tutt'altro che semplice.Il successo contro Trani ha confermato, ancora una volta, come anche contro una squadra giovane e spensierata sia necessario restare lucidi fino all'ultimo possesso. Un aspetto sottolineato anche da Gabriele D'Introno, che ha evidenziato il valore dei due punti conquistati nel finale: "La partita contro la Fortitudo Trani è stata una gara dura, ma ce l'aspettavamo. Siamo stati bravi a rimanere lucidi e ad avere i nervi saldi nei momenti decisivi, riuscendo così a portare a casa due punti per noi davvero molto importanti.Penso si sia vista chiaramente la voglia di vincere, senza andare troppo per il sottile, mettendo in campo carattere e determinazione. È una vittoria che ci dà morale e fiducia per il prosieguo del campionato". Un campionato che continua a sorprendere, con risultati spesso difficili da prevedere, rende ogni gara decisiva nel percorso verso la fase finale della stagione.La Virtus, pur avendo lasciato qualche punto per strada, guarda avanti con l'obiettivo di crescere partita dopo partita: "Sapevamo fin dall'inizio che questo campionato poteva riservare delle sorprese ed essere così equilibrato. Mancano ancora tante partite prima dei playoff e il nostro obiettivo è arrivarci nella miglior forma possibile. Lo scorso anno siamo arrivati fino in fondo proprio perché abbiamo sempre continuato a crederci, senza mai abbatterci, ed è questo l'atteggiamento che dobbiamo mantenere anche adesso".Ora lo sguardo è rivolto alla trasferta di Matera, contro una Pielle giovane ma già capace di mettere in difficoltà squadre più esperte. Un avversario da affrontare con attenzione e determinazione, come sottolinea lo stesso D'Introno: "Sarà una partita molto delicata. La Pielle Matera è una squadra ostica, soprattutto tra le mura amiche, e lo ha già dimostrato mettendo in difficoltà formazioni sulla carta più attrezzate. Sono comunque fiducioso nel gruppo e nella determinazione che a tratti si è vista anche contro Trani: dovremo scendere in campo con lo stesso atteggiamento, pronti a lottare su ogni possesso, perché solo così potremo affrontare al meglio una sfida di questo tipo". Dirigeranno l'incontro i signori Celone Domenico di Monopoli e Roberti Francesco Antonio di Altamura, con palla a due prevista per le ore 18:30.