Adriatica industriale Virtus Corato
Adriatica Industriale Virtus Corato, arriva la prima sconfitta stagionale

Dopo cinque vittorie consecutive, l’Adriatica Industriale cade 71-70 al PalaPanunzio

Corato - giovedì 20 novembre 2025 16.03 Comunicato Stampa
Dopo cinque vittorie consecutive si ferma a Molfetta la corsa dell'Adriatica Industriale Virtus Corato. È la Junior Molfetta infatti ad imporre il primo stop stagionale ai ragazzi di coach Felice Carnicella, battuti al PalaPanunzio 71-70. Parte bene la formazione coratina che trova con Eremita i primi due punti della gara e sembra prendere in mano l'iniziativa con Scaringella (2-6). Molfetta però non resta a guardare e si riporta sotto, sorpassando con la tripla di Totagiancaspro. Da questo momento in poi saranno gli adriatici a fare gara di testa, con la Virtus sempre costretta a inseguire fino alle battute finali della gara. Nel primo quarto Corato resta attaccata alla partita, sempre a ridosso, pur senza riuscire mai a sorpassare i locali. D'Introno trova il pareggio con una tripla, ma la chiusura del quarto vede Molfetta segnare ai liberi i punti del 16-14 in un match equilibrato ma dal punteggio basso.

Nel secondo quarto sono i molfettesi a scappare via con una partenza fulminante. I coratini non trovano il bandolo della matassa e Molfetta piazza un mortifero 14-0 nei primi quattro minuti che segna l'andamento della gara. A segno soprattutto Roselli e Totagiancaspro, top scorer con 28 punti, approfittando di una difesa coratina tutt'altro che solida. Liso spezza il digiuno dopo oltre tre minuti, e da qui la gara cambia: Corato ritrova ritmo e soluzioni, ma Molfetta gestisce bene il vantaggio, chiudendo avanti 41-26 all'intervallo.

Dagli spogliatoi esce una Virtus più grintosa. Allegretti segna quattro punti consecutivi ma Molfetta inizialmente mantiene il gap. I coratini però restano pericolosi, rispondendo colpo su colpo. Ancora Allegretti e Mazzilli riportano Corato sul -10 (44-34), e la tripla di Amendolagine riduce lo svantaggio a singola cifra (46-37). Il copione non cambia: Molfetta conduce, Corato rincorre. Nel finale del quarto gli ospiti arrivano fino a -8 ma tre liberi di Totagiancaspro mandano le squadre sull 58-47 all'ultimo mini-riposo.

Nell'ultimo quarto Corato parte forte: Eremita, Maldera e Scaringella firmano un 8-0 che vale il 58-55 e riapre la gara. Molfetta mantiene il vantaggio ma la tripla di Mazzilli riporta i neroverdi a un solo possesso. I padroni di casa trovano la tripla di Gadaleta e, grazie a due sue conclusioni pesanti, risalgono fino al 66-60. Sul 68-62 la Virtus reagisce: Allegretti e Scaringella dalla lunetta riaprono la partita e Corato completa il 7-0 che vale il sorpasso (68-69 al 38'). Ma proprio all'ultima azione Molfetta trova il canestro di Dalbis sulla sirena: il 71-70 che consegna la vittoria ai padroni di casa e interrompe la serie positiva della Virtus.
