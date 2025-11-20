Adriatica Industriale Virtus Corato, è il momento della DR3 di Coach Scaringella

Weekend importante per l'Adriatica Industriale Virtus Corato. Oltre alla partita casalinga della DR1, nel fine settimana prende il via il campionato di Divisione Regionale 3, a cui è iscritta la Virtus Corato. Un progetto ambizioso e a lungo termine affidato a coach Francesco Scaringella, rientrato nel sodalizio biancoblù un anno fa e pronto a tornare al timone come capo allenatore della DR3 Virtus."Ho sempre considerato la Virtus una grande famiglia; il passo fatto lo scorso anno con la prima partecipazione in DR1 ha posto la società ad un livello più alto in termini di investimenti e professionalità, senza mai perdere di vista l'aspetto umano che da sempre la contraddistingue. Tutto ciò porta a vivere le esperienze sportive e non con una carica emotiva molto più forte rispetto ad altre realtà, per cui ho deciso di rientrare per rimettermi in gioco. Le emozioni che provo quotidianamente da quando sono rientrato sono svariate: innanzitutto il piacere di essere in palestra e condividere il percorso tecnico con uno staff di altissimo livello; poi la gioia di poter svolgere il proprio lavoro in totale tranquillità e con una società che ti supporta in tutto. L'orgoglio di far parte di una grande famiglia che vive la quotidianità non solo a livello sportivo ma anche sociale. Infine l'entusiasmo che deriva dal provare a costruire qualcosa che dipende dalla collaborazione di tutti".Il campionato si preannuncia impegnativo, con ben 18 gare nella prima fase, nove di andata e nove di ritorno. I coratini debutteranno domenica pomeriggio a Trani, in una trasferta non semplice, dopo due mesi e mezzo di lavoro intenso e amichevoli. "Devo fare i complimenti ai miei ragazzi per l'impegno e la dedizione che stanno mettendo in ogni allenamento; dal primo momento sono stati davvero bravi a seguire tutte le indicazioni e tradurle in miglioramenti. Valuto la preparazione in maniera molto positiva. Ci alleniamo in orari proibitivi e penso che attualmente siamo al 60% delle nostre potenzialità. Direi che siamo abbastanza pronti al debutto e non vediamo l'ora di metterci in gioco in una gara ufficiale che ci dia i primi feedback reali del nostro livello. Aldilà del debutto, che sarà molto complesso, penso che il campionato abbia un livello molto alto, con squadre davvero attrezzate al salto di categoria".Per quanto riguarda gli obiettivi della stagione, Scaringella afferma: "L'obiettivo principale è la crescita del gruppo. Non guardo solo a questa stagione ma oltre. Dico sempre ai miei ragazzi che devono credere in quello che fanno, migliorare i punti di debolezza e valorizzare i punti di forza. Mi auguro di avere una squadra che provi sempre a giocare insieme, esaltando ciò che sa fare meglio e aiutando i compagni nelle difficoltà. Quanto ai risultati, dovremo essere bravi a guardare partita dopo partita per capire il nostro livello e quello degli avversari".La squadra sarà capitanata da Giando De Palma e potrà contare ancora sulla grinta di Nico Battafarano, tornato in campo dopo il secondo infortunio al tendine d'Achille. Il gruppo è quello dello scorso anno, con alcuni innesti come Enivaldo Da Silva e Paolo Cusanno e con vari giocatori provenienti dalla DR1, tra cui Luigi Scaringella, Marcone, Lasorsa e Piccarreta.Coach Scaringella descrive così il roster: "Ho una squadra competitiva a livello tecnico e fisico, composta da ragazzi con esperienze sportive e di vita molto diverse. La difficoltà maggiore è amalgamare le varie componenti per puntare a un unico obiettivo di crescita. Le caratteristiche che ci identificheranno saranno la fisicità e l'intensità, che ci permetteranno di giocare con forza e velocità. La squadra avrà sempre la voglia di migliorarsi e grande determinazione".Tra pochi giorni inizierà dunque anche il campionato di DR3, un torneo atteso e affascinante quanto quello dei "fratelli maggiori" della DR1.