«Ricreiamo la magia e corriamo verso la seconda stella». Questo lo slogan del Milan Club "Rino Gattuso" di Corato, presieduto da Pasquale Tarricone, per la nuova stagione sportiva.Il club ha indetto un'assemblea organizzativa aperta ai tifosi rossoneri che si terrà venerdì 15 luglio, alle ore 19, nella sede di via Duomo, 53. Un'occasione per informare soci e sostenitori delle novità relative alla nuova annata con notizie sull'affiliazione all'Aimc (associazione italiana Milan Club), modalità di prenotazione dei biglietti per le partite nazionali e internazionali e modalità di adesione alla visione condivisa di tutte le partite.