Basket Corato, arriva coach Davide Semplici per il settore giovanile

Altro importante innesto per lo staff tecnico del. La società coratina è, infatti, orgogliosa di annunciare l'arrivo di, che sarà il nuovo allenatore della formazione under 17 eccellenza e dell'under 17 regionale.Senese doc, della contrada dell'Istrice, classe 1992, la carriera da allenatore di coach Semplici è piena di esperienze importanti e vincenti. «Sono molto contento di essere qui e iniziare questa nuova avventura» - afferma coach Semplici - «Conoscevo Corato come città e ringrazio la società che mi ha voluto fortemente e ha creduto in me. L'idea del progetto del settore giovanile propostami mi ha fatto accettare con molto entusiasmo e non vedo l'ora di cominciare».Partito nella sua città alla corte di coach, Davide Semplici è cresciuto sempre di più come allenatore formandosi in piazze come Cus Siena, Moncalieri, ovviamente Mens Sana Siena e per ultimo San Giobbe, in cui è rimasto per ben sei anni fino al giugno scorso. Tante le mansioni da lui ricoperte, da assistente allenatore ad allenatore del settore giovanile a responsabile del settore giovanile, che lo hanno forgiato e maturato nel corso degli anni.«Mi piace curare il dettaglio, voglio che i miei giocatori crescano sia fuori sia dentro al campo con dei principi. Mi reputo paziente, preciso, determinato. Mi piace lavorare tanto in campo e provare sempre a migliorarmi dando il massimo. A un mio giocatore non deve mai mancare la voglia di allenarsi e mettersi alla prova. Un giorno in palestra è sempre un'opportunità per migliorare e fare uno step in avanti per raggiungere gli obiettivi prefissati».Per Davide sarà la prima esperienza al sud dopo tanto girovagare nel nord. «È vero, ho fatto tanta esperienza al nord e ringrazio tutte le società in cui sono stato, perché mi hanno aiutato a migliorare ed essere quel che sono oggi. L'idea di potermi, però, confrontare con nuove sfide e anche il venire ad allenare al sud mi ha intrigato molto devo dire. Ho sempre affrontato le squadre del Sud Italia da avversario e ho sempre trovato tanto calore. Spero di ritrovare questo stesso fuoco e questa stessa ardente passione anche dentro le giovanili. Sicuramente da parte mia porterò tanto entusiasmo e metterò tutta la mia professionalità e la mia esperienza al servizio di Corato e dei ragazzi».Un arrivo importante che innalza ancor di più il livello tecnico del settore giovanile neroverde, nel solco della mission societaria di voler sempre più puntare sui giovani talenti per farne i campioni del domani.