Basket Corato, arriva coach Vincenzo Mazzilli

Si rafforza ulteriormente il settore tecnico neroverde delche accoglie al proprio interno una nuova importante figura. Stiamo parlando di coach. Esperto allenatore, nato nella città delle 4 Torri, Mazzilli è da decenni nel mondo del basket, dove ha ricoperto vari incarichi.Esordisce nei campionati senior a soli 22 anni come coach del Basket Corato maschile in C2 Nazionale.La sua carriera si sviluppa con successo su varie panchine con cui centra diverse promozioni (con Ruvo, Terlizzi e Bitonto), fino all'approdo a Bisceglie, dove vince 2 campionati su 3 portando la squadra dalla Promozione alla C2. Segue poi un altro campionato vinto a Trani con la Virtus (dalla C2 alla C1) e poi ancora serie C2 con Pedone Bisceglie e Assi Trani. Arriva poi il momento della sua prima esperienza con il basket femminile sempre nella città di Trani con l'Olimpia. La prima panchina femminile coincide subito con una storica promozione in B1.A Corato fonda nel 1999 l'Olimpia Corato, società che dal minibasket lancia tanti ragazzi che arrivano al Basket Corato, mentre la squadra femminile dell'Olimpia inizia un ciclo che, dalla serie C, passando attraverso B2 e B1, porta Corato in serie A3 nel 2012/2013 e successivamente a centrare la salvezza nel terzo campionato nazionale.Dopo qualche anno di pausa, il rientro a Molfetta con la Virtus, come direttore tecnico e responsabile del minibasket e giovanili. Quattro anni intensi e pieni di soddisfazioni, che, assieme ai risultati sportivi ottenuti, alle capacità organizzative e alla passione che coach Mazzilli mette in ogni suo incarico hanno convinto il presidentea riportare a casa un coratino doc.Coach Vincenzo Mazzilli avrà l'importante ruolo didella società oltre a guidare la Under19 Gold e la DR2. Queste le prime parole di coach Mazzilli sul suo arrivo a Corato: «Finalmente ritorno a casa da dove tutto è iniziato. Ringrazio il presidente Marulli e tutta la dirigenza del Basket Corato, che hanno fortemente voluto il mio ritorno a Corato. Cercherò di dare il massimo per i colori che indosserò d'ora in poi, nero e verde, la mia nuova pelle, con l'obiettivo di far crescere sempre più il legame tra Corato e la sua squadra di basket, aiutare la crescita di qualche giovane talento e portare più in alto possibile il Basket Corato!». Un impegno senza dubbio importante per un uomo che ama le sfide e che non vede l'ora di tuffarsi in questa nuova avventura.