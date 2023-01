Basket Corato, dalla Legadue ecco la torre: Ilia Boev è neroverde

Inizia con una novità di mercato il 2023 dell'Adriatica Industriale Corato. Ancora prima di riprendere la stagione agonistica infatti, la società del presidente Marulli si regala un rinforzo sotto le plance.Il nuovo volto del roster neroverde ha infatti la faccia giovane di, centro classe 2001, che i coratini hanno prelevato dalla, società militante in serie A2.Di origine russa, centro diper 110 kg di peso, ha cominciato a giocare a pallacanestro dopo aver fatto anche atletica. È un prodotto dello storico e molto apprezzato settore giovanile di Cantù. Bravo tecnicamente, dotato di forte presenza a rimbalzo, Ilia gioca bene specialmente nel pitturato. Stazza sì, ma anche mobilità e atletismo. Nel 2020, con la Robur et Fides Varese ha disputato 22 partite con un high di 11 punti. Poi le parentesi a Cantù e Chieti in A2 dove però ha avuto poche occasioni di mettersi in mostra.Sicuramente un buon rinforzo sia perchè va ad arrichire il reparto under coratino e sia perchè aumenta le rotazioni per coach Putignano in un reparto, quello dei lunghi, che aveva bisogno di essere rinforzato, tra l'altro abbassando l'età media del roster.Il giocatore è già arrivato a Corato, si sta già allenando insieme ai suoi nuovi compagni e sarà già in campo nella gara di domenica prossima contro Ruvo di Puglia.In bocca al lupo e benvenuto Ilia!