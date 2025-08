Basket Corato, entra in squadra Marco Capocotta

Gran colpo di mercato delche regala ae alla città uno dei giocatori più ambiti di questa sessione estiva. La società del presidenteha, infatti, definito l'acquisto di, ala classe 2004, 196cm di altezza per 95 chili. Capocotta proviene dalla NPC Rieti e, nonostante la sua giovane età, è già un giocatore di livello per la categoria, tanto che Corato ha dovuto battere la concorrenza di molte squadre per accaparrarselo.Marco inizia a Fidenza nelle categorie giovanili e poi passa a Salerno, sponda Virtus Arechi. Qui trascorre quattro anni importanti e positivi, in cui debutta nei campionati senior, acquisendo sempre più fiducia, minutaggio e consapevolezza nei propri mezzi col passar del tempo.Nel febbraio 2023 Marco assaggia quello che sarà il suo prossimo parquet, giocandovi con Salerno in serie B e realizzando 4 punti. Negli ultimi due anni in B Nazionale, Capocotta diventa a suon di prestazioni uno dei migliori prospetti giovanili, prima con Salerno e poi nello scorso campionato a Rieti, dove totalizza 35 presenze e 297 punti totali con un high di 26 punti, attirandosi l'interesse di molte società. Giocatore importante con un grande futuro, Capocotta arriva a Corato deciso a proseguire nella sua crescita e ad accendere il PalaLosito con le sue giocate.Queste le parole di Marco sul suo trasferimento sotto le 4 Torri: «Sono davvero felice di arrivare a giocare a Corato. Già l'anno scorso sono stato vicino a venire qui, poi non si è concretizzato il tutto. Quest'anno quando mi hanno contattato non ci ho pensato due volte, anche perché so che è una società sana, che lavora bene e in modo scrupoloso sulla crescita dei giovani e ha un ottimo staff. Sono stati i primi a volermi e la cosa mi ha fatto molto piacere: nonostante ci fossero anche altre offerte, ho dato con convinzione la priorità a Corato. Io sono molto carico e non vedo l'ora di iniziare questa avventura. Sono un giocatore che ama mettersi al servizio della squadra e dell'allenatore. Principalmente mi piace essere incisivo in attacco ma so disimpegnarmi anche difensivamente. Come già detto sono molto ansioso di cominciare, ci vediamo presto!»