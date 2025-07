Basket Corato, Ginas Mulevicius è il secondo volto nuovo della squadra

Entra nel vivo il mercato di rafforzamento delper la stagione 2025/2026. Alla corte di coach Gattone arriva, infatti, la classe, l'efficacia e il dinamismo di, 25enne ala forte lituana.Nato il 1 marzo 2000 a Panevezys, Mulevicius è arrivato in Italia dalla NKL Liga lituana lo scorso dicembre, quando è stato acquistato da Castanea, con il quale ha giocato la seconda parte della scorsa stagione.«Sono un giocatore che gioca di squadra e per la squadra – afferma – e i risultati del team sono la cosa più importante per me e vengono prima di qualsiasi cosa. Mi piace giocare a basket in modo intelligente e leggere la situazione in campo, mettendomi anche a disposizione dei compagni. Sono anche un giocatore versatile, quindi posso giocare sia sulla linea dei tre punti sia sotto canestro e cerco anche di dare una mano in difesa».Giocatore dalle buone percentuali offensive (lo scorso anno ha chiuso con 13,8 punti di media in 20 presenze) si è subito messo in evidenza con i messinesi, ma ha poi scelto di venire a Corato dopo averci giocato contro negli scorsi playout (realizzando tra l'altro 27 punti).«Mi piace l'organizzazione del Corato e la visione che hanno in merito alla prossima stagione. Il progetto che mi hanno proposto mi è piaciuto. Ho avuto modo di parlare con l'allenatore e credo che sia un allenatore intelligente. Non vedo l'ora di lavorare con lui e iniziare ad allenarmi con la nuova squadra. Lo scorso anno ho giocato a Corato da avversario, l'atmosfera del PalaLosito era fantastica, i tifosi neroverdi erano fantastici. La prossima stagione posso promettere che lotteremo per la vittoria in ogni partita».Un ragazzo maturo Ginas, nonostante i suoi soli 25 anni, con basi solide, mentalità vincente e idee chiare su quel che vuole. Ottimo viatico che ben si inserisce in un Corato voglioso di ben figurare in un campionato che si annuncia importante e complicato come la prossima B Interregionale.