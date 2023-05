Basket Corato, il derby è senza storia: Ruvo vince 88-51

L'Adriatica Industriale Corato, dopo due quarti equilibrati in cui resta in gara contro Ruvo, deve cedere nel derby alla Techno Switch, che blinda cosi il suo terzo posto. 88-51 il finale di una gara in cui i coratini hanno detto la loro per 20 minuti. Da dopo l'intervallo Ruvo ha aumentato i ritmi e Corato ha lentamente lasciato strada ai ruvesi.In avvio coach Putignano punta su Stella, Artioli, Infante, Gambarota ed Idiaru, mentre coach Campanella risponde con Burini, Toniato, Diomede, Ammannato e Gatto.Burini sblocca subito il parziale con 4 punti consecutivi mentre in casa Corato è Artioli a realizzare i primi due punti del match. I padroni di casa partono forte e trovano subito alcune conclusioni pesanti, con coach Putignano chiamato subito al timeout sul 12-4. La reazione di Corato è immediata ed al rientro in campo sono i neroverdi a rispondere presente. Infante ed Idiaru confezionano l'8-4 esterno con cui Corato si riavvicina sul -4 sul 16-12, prima che Ruvo con Pirani e Valesin non porti il finale del primo quarto sul 20-14 con cui si va al primo mini break.Seconda frazione che si apre con l'Adriatica Industriale Corato che non ci sta a fare la vittima sacrificale. L'ingresso in campo del recuperato Boev da dinamismo e fisicità sotto le plance ai coratini che ne approfittano per rimanere attaccati ai ruvesi e rimontare con i canestri di Infante e dello stesso Boev, arrivando sino al 30-27.Dopo questa fase in cui Corato torna prepotentemente in gara sono i padroni di casa a ritrovare gioco e punti. Negli ultimi minuti del quarto infatti, Ruvo trova un break di 8-0 che solo l'intervallo ferma momentaneamente mandando le due squadre all'intervallo sul 38-27.Al rientro in campo dopo la pausa Ruvo porta a 10 i suoi punti consecutivi prima che un canestro di Stella interrompa il parziale ruvese (40-29). I coratini non mollano la presa e riescono a restare in scia con tanta voglia e determinazione. 4 punti consecutivi in contropiede tengono gli ospiti sul 45-35 e costringono coach Campanella al timeout per fermare l'inerzia coratina.Al rientro in campo la Techno Switch però trova un parziale di 16-2 con tutti gli effettivi a segno e di fatto blinda il successo con il solo Infante che negli ultimi 6 minuti riesce a trovare il fondo della retina per Corato. Il terzo quarto termina quindi sul 61-37 con Ruvo in parziale aperto di 12-0.Ultimo quarto che non ha molto da dire con la partita virtualmente già decisa. Artioli in avvio con due tiri liberi interrompe il break ruvese. Corato prova a rientrare in gara ma Ruvo controlla la situazione senza patemi (70-42 al 35esimo). I due coach danno ampio spazio a tutti i giocatori a referto e la gara si chiude sul punteggio di 88-51 per i padroni di casa.TECNOSWITCH RUVO - ADRIATICA INDUSTRIALE CORATO 88 - 51RUVO: Pirani 12, Gatto 6, Diomede 3, Ghersetti 10, Toniato 12, Ammannato 6, Valesin 5, Burini 14, Arnaldo 14, Sbaragli 6. All. CampanellaCORATO: Battaglia 6, Infante 13, Artioli 8, Trunic 4, Idiaru 5, Stella 5, Del Tedesco, Gambarota, Sgarlato, Boev 10, Mrgic. All. Putignano.ARBITRI: Guercio di Ancona e Antimiani di Montegranaro (FM)PARZIALI: 20-14 38-27 61-37 88-51