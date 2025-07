Basket Corato, Patrizio De Rossi è il primo volto nuovo della prossima stagione

Dopo tre riconferme importanti come quelle di Cabodevilla, Basile e Corral, è arrivato il momento di svelare ilLa società del presidentecomunica, infatti, di aver ingaggiato, giovanissimo prospetto classe 2006. Sarà, dunque, il ragazzo romano doc il primo volto nuovo a disposizione diper la prossima stagione, anche e soprattutto in chiave settore giovanile, dove dovrebbe raccogliere l'eredità dell'ex capitano Petrovic.Diciannove anni appena compiuti (lo scorso 12 giugno), Patrizio arriva dalla società giovanile della Honey Sport City Roma, dopo aver percorso tutta la trafila delle categorie junior tra Eurobasket e Fonte Roma. Ala pivot dai grandi mezzi tecnici e fisici (203 cm per 105 kg), lo scorso anno si è messo in luce in serie C giocando ad un buon livello praticamente tutto il torneo.Ecco come lo stesso Patrizio si descrive sul parquet: «Mi piace molto giocare da 5 e da 4, per il mio fisico mi trovo per la maggior parte delle volte a stare solo nel pitturato e quasi mai fuori dalla linea da 3, ma quando capita e ne ho l'occasione non disdegno di giocare e tirare anche dal perimetro».Da dove è nata questa opportunità di giocare nel Basket Corato? «La città un po' la conoscevo, perché ero stato in vacanza da voi con i miei parenti. Cestisticamente so che Corato è un buon posto per crescere, ma l'idea della trattativa è nata grazie al mio procuratore che mi ha proposto questa realtà e la cosa mi ha fatto subito piacere. Mi ha motivato molto, in vista della prossima stagione, che la società abbia creduto in me e pensato a me. Mi sento molto entusiasta e voglioso di iniziare questa stagione, dando il massimo in ogni partita e in ogni allenamento. Ai tifosi e agli appassionati che so essere molto caldi voglio dire solo di seguirci perché sarà sicuramente un'annata in cui daremo il massimo per non deludervi».Idee chiare da parte di un ragazzo alla sua prima esperienza lontano da casa da protagonista. Patrizio sarà, infatti, uno degli insostituibili della, iscritta al torneo per il terzo anno di fila e non vede l'ora di ripagare la fiducia che la società coratina ha riposto in lui.«Sarò a Corato per il raduno di inizio stagione, ci vediamo presto!»