Basket Corato, prima amichevole precampionato con la Virtus Matera

Si disputerà questo pomeriggio al PalaLosito

Corato - venerdì 5 settembre 2025 11.17 Comunicato Stampa
Prima amichevole precampionato per il rinnovato Basket Corato di coach Juan Manuel Gattone, a circa venti giorni dall'inizio del campionato di serie B Interregionale.

I neroverdi affronteranno questo pomeriggio, venerdì 5 settembre, alle ore 17.30, al PalaLosito la Virtus Matera di coach Roberto Miriello. Comincia da qui il cammino dei coratini che inizieranno a mettere in campo i primi concetti di gioco, dopo circa quindi giorni di ritiro e di allenamenti intensi.

Avversario come già detto sarà Matera, squadra l'anno scorso nel girone calabro-siciliano, che si è notevolmente rafforzata e sarà avversaria dei coratini anche in campionato.

Gli arrivi dell'esperto Smith, del bomber dello scorso anno Simone Roberto, di Bischetti e di Markus garantiscono solidità, profondità e pericolosità a una squadra che si candida a un ruolo centrale nel prossimo torneo.

Quello contro i lucani sarà il primo di una serie di test amichevoli che il Basket Corato del neocapitano Niccolò Basile ha programmato per farsi trovare pronto all'avvio del torneo, fissato per il prossimo 28 settembre a Bari sul campo dell'Adria.

Di seguito ecco l'elenco delle amichevoli coratine:
  • venerdì 05.09 Corato - Matera (B)
  • sabato 13.09 Corato - Monopoli (B)
  • mercoledì 17.09 Corato - Bisceglie (B)
  • giovedì 18.09 Corato - Barletta C (DNG)
  • sabato 20.09 Molfetta C - Corato (DNG)
  • domenica 21.09 Matera - Corato (B)
L'ingresso per i match suddetti sarà gratuito per quanti vorranno conoscere e sostenere i nuovi beniamini coratini. «Una squadra giovane che ha bisogno anche del calore del pubblico e dei tifosi coratini per una stagione che si prospetta avvincente e interessante».
