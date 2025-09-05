Basket Corato, prima amichevole precampionato con la Virtus Matera

venerdì 05.09 Corato - Matera (B)

sabato 13.09 Corato - Monopoli (B)

mercoledì 17.09 Corato - Bisceglie (B)

giovedì 18.09 Corato - Barletta C (DNG)

sabato 20.09 Molfetta C - Corato (DNG)

domenica 21.09 Matera - Corato (B)

Prima amichevole precampionato per il rinnovatodi coach, a circa venti giorni dall'inizio del campionato di serie B Interregionale.I neroverdi affronteranno questo pomeriggio, venerdì 5 settembre, alle ore 17.30, al PalaLosito ladi coach. Comincia da qui il cammino dei coratini che inizieranno a mettere in campo i primi concetti di gioco, dopo circa quindi giorni di ritiro e di allenamenti intensi.Avversario come già detto sarà Matera, squadra l'anno scorso nel girone calabro-siciliano, che si è notevolmente rafforzata e sarà avversaria dei coratini anche in campionato.Gli arrivi dell'esperto, del bomber dello scorso anno, die digarantiscono solidità, profondità e pericolosità a una squadra che si candida a un ruolo centrale nel prossimo torneo.Quello contro i lucani sarà il primo di una serie di test amichevoli che il Basket Corato del neocapitanoha programmato per farsi trovare pronto alla Bari sul campo dell'Adria.Di seguito ecco l'elenco delle amichevoli coratine:L'ingresso per i match suddetti sarà gratuito per quanti vorranno conoscere e sostenere i nuovi beniamini coratini. «Una squadra giovane che ha bisogno anche del calore del pubblico e dei tifosi coratini per una stagione che si prospetta avvincente e interessante».