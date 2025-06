Basket Corato, Sebastian Maturana è il nuovo preparatore atletico

Dopo la partenza di, ilha un nuovo preparatore atletico, che curerà i muscoli dei nostri atleti e dei ragazzi del settore giovanile nella prossima stagione. Si chiamae viene dall'Uruguay, paese che alla Corato dei canestri ha già regalato un grandissimo giocatore comeSebastian è molto giovane, è un classe 1995, ma ha già un curriculum di tutto rispetto per la sua età. È alla sua prima esperienza in Europa, ma questo assolutamente non lo spaventa, anzi.«Quando si è presentata l'opportunità di lavorare in un altro paese, in particolare in Italia con il Basket Corato, ne sono stato molto orgoglioso. Coachmi ha contattato e mi ha parlato del club, del progetto che ha in mente e della città. Anche l'ex preparatore atletico,, mi ha parlato molto bene del club, della filosofia del club, dell'opportunità di lavoro che mi offriva. Da quel momento, ho iniziato ad approfondire l'argomento e mi sono interessato al progetto e all'opportunità che il club mi offriva di continuare a crescere come preparatore atletico. Per me, è una grande sfida poter continuare a lavorare e migliorarmi in questa nuova esperienza in un altro paese. Sono molto carico e non vedo l'ora di cominciare».Sebastian ha sviluppato, come detto, tutta la sua carriera, uno dei club storici, migliori e più vincenti di Montevideo a livello cestistico e non solo.«Ho iniziato come giocatore, prima col calcio e poi sono passato al basket. Ho iniziato a giocare al Club Cordon dall'età di 4 anni fino alla prima divisione, dove ho avuto la fortuna di giocare per tre anni in prima squadra. In seguito, mi sono diplomato come preparatore atletico e allenatore di basket e ho iniziato a lavorare al Cordon, uno dei club più titolati e storici dell'Uruguay. Lì ho fatto di tutto, dando una mano al club quando mi veniva richiesto a seconda delle mie competenze. Sono un appassionato di sport e mi sento privilegiato di poter lavorare facendo ciò che amo. Mi piace essere costantemente presente, sia in campo sia in palestra, monitorando i progressi e aiutando i giocatori a raggiungere il massimo delle loro prestazioni».Un ragazzo con le idee chiare Sebastian, con ancora, però, un piccolo neo, ma tanta voglia di superarlo: «Onestamente non parlo ancora italiano, ma prometto di parlarlo quando arriverò in Italia e di migliorarlo. Da quando ho firmato con Corato, ho iniziato a imparare l'italiano e vedere foto e immagini di Corato per adattarmi al meglio in previsione del mio arrivo ad agosto per il raduno e per iniziare la stagione. Ci vediamo presto!».