Chiusa la campagna acquisti della Nuova Matteotti Corato con Alessandro Mastrodonato
Nel doppio ruolo di play e guardia, indosserà la maglia n. 11
Corato - giovedì 21 agosto 2025 Comunicato Stampa
Si chiude con il graditissimo ritorno di Alessandro Mastrodonato la campagna acquisti della Nuova Matteotti Corato che, per la stagione 2025/2026, ha allestito una squadra giovane, ma allo stesso tempo competitiva e intraprendente, pronta a mettersi a disposizione agli ordini di coach Ambrico.
Classe 2004, 183 cm, il biscegliese Alessandro Mastrodonato è un giocatore che sa farsi apprezzare per la sua abnegazione e per la sua duttilità, dato che può giocare nel doppio ruolo di play e guardia.
Per Alessandro si tratta di un ritorno all'ombra delle Quattro Torri, sponda biancoblu: infatti, dopo le esperienze nei settori giovanili di Molfetta Ballers e Lions Basket Bisceglie (con una presenza costante anche in prima squadra nel campionato di Serie B), nella stagione 2022-2023 Mastrodonato ha militato nelle fila della NMC nel campionato U19 DNG.
Nelle ultime due stagioni, Mastrodonato ha giocato nel campionato di Serie C con la canotta del Frantoio Muraglia Barletta Basket: in particolare, nella scorsa stagione, ha collezionato, tra regular season e play out, 29 presenze condite da 198 punti totali (media di 6.8 punti) con high score di 17 punti contro Assi Brindisi.
Per la sua seconda avventura alla corte della NMC, Mastrodonato indosserà la maglia n. 11.
