Sofferenza per la NMC: battuta dal Barletta in gara 2

FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET - NUOVA MATTEOTTI CORATO 50 - 39

Si deciderà tutto in gara 3 al PalaLosito: questo è il verdetto che è scaturito dalla sfida andata in scena al PalaDisfida, dove ilvince gara 2 con il punteggio di 50-39 in una partita caratterizzata da intensità e tanti errori al tiro e pareggia la serie contro lache, quindi, è costretta a rimandare l'appuntamento con la salvezza matematica a gara 3.schiera dal primo minutoDall'altra partesceglie per il suo starting fivePartita sin da subito incanalata sui binari dell'equilibrio e della fisicità:porta avanti lasul 5-7 dopo una prima fase di studio fra le due squadre, ma Barletta alza i giri del motore anche in attacco e confeziona un parziale di 9-0 che si rivelerà decisivo nell'economia di una partita piena di errori e dal punteggio estremamente basso (14-7). Nel finale di quarto, alla bomba dirisponde quella realizzata da: i primi dieci minuti di gioco si concludono sul 19-12.Nel, dopo il canestro diin apertura che vale il +9 Barletta (21-12), larientra in partita con un break di 6-0 costruito da capitane da(21-18). Poi èa salire in cattedra e, grazie al contributo di, i padroni di casa firmano un controparziale di 6-0 e si portano nuovamente a nove lunghezze di vantaggio (27-18). La tripla divale il -4 NMC (27-23), maè il protagonista delle ultime azioni del primo tempo: il capitano di Barletta realizza due bombe consecutive e manda le squadre negli spogliatoi sul 33-23.Nel corso delprova a scuotere glicon il canestro che consente alla NMC di ridurre lo svantaggio a soli sei punti (37-31), ma Barletta si riporta in doppia cifra di vantaggio grazie al canestro die ai liberi di: si va all'ultimo miniriposo sul 41-31.in cui la musica non cambia: una NMC troppo brutta per essere vera non riesce a ribaltare il risultato e i biancorossi di, sulle ali dell'entusiasmo, volano addirittura sul +14 grazie ae a(49-35).rendono amaro il passivo: Barletta batte la NMC 50-39, pareggia la serie e rimanda il discorso salvezza matematica a gara 3 che andrà in scena domenica a Corato.BARLETTA: Guadagno, Whelan 8, Mastrodonato, Falcone 13, Serino 8, Doronzo, Caceres 9, Albino, A.Delvecchio, Galantino 12, De Girolamo n.e., Santoro n.e. Coach: ScoccimarroNMC: Cicivè 13, Obiekwe Sam 2, D'Imperio 4, Granieri 2, Rutigliano n.e., Martinelli 5, Spina Diana 1, D'Onofrio 5, Postigo Lopez 2, Di Girolamo n.e., Zhelyazkov 5, Savino n.e. Coach: AmbricoParziali: 19-12; 33-23; 41-31; 50-39Arbitri: Ricciardi di Santeramo in Colle e Russo di Mola di Bari