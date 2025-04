La Nuova Matteotti Corato sconfigge il Barletta nel primo round della semifinale play out

NUOVA MATTEOTTI CORATO - FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET 87 – 75

Prestazione ai limiti della perfezione per lache, supportata da una meravigliosa cornice di pubblico, si aggiudica il primo round della semifinale play out contro ilcon il risultato di 87-75: in caso di vittoria anche in gara 2, i ragazzi di coachconquisterebbero la salvezza matematica senza passare dallo spareggio contro la perdente di Potenza-Trani.Coachritrovadal primo minuto e lo schiera al fianco diDall'altra parte coachsceglie per il suo starting fiveÈ diil primo canestro della semifinale play out (0-2) a cui rispondono prontamente il canestro in arretramento die la bomba diper il primo vantaggio della serata per la NMC (7-3). Nel corso del primo quarto, la NMC allunga il vantaggio sul +7 con le triple di(13-6).accorciano le distanze per Barletta: si va al primo mini-riposo sul 20-18.In avvio di secondo quarto,impatta a quota 20, prima del break di 10-2 conin evidenza per il +8 NMC (30-22). Il 3+1 diconsente ai padroni di casa di raggiungere la doppia cifra di vantaggio sul 36-26. Barletta mette punti a referto grazie ai tiri liberi, ma prima dell'intervallo lungo il coast to coast diregala 13 punti di vantaggio per Corato (43-32).All'uscita dagli spogliatoi, glialzano il ritmo e l'intensità del gioco e provano a mettere una seria ipoteca su gara 1 già ad inizio terzo quarto:è semplicemente infermabile e mette a segno addirittura dodici punti di fila che proiettano la NMC su un clamoroso +23 (58-35). Nel finale di quarto, gli ospiti si riprendono dopo essere stati tramortiti dai colpi della NMC e, trascinati da, chiudono il terzo quarto con un parziale di 8-0: si va all'ultimo miniriposo sul 66-53.Nel quarto periodo di gioco,si prende la scena: una bomba da campione sulla sirena dei 24" e un clamoroso gioco da 4 punti mandano in estasi il PalaLosito e, soprattutto, permettono ai biancoblu di volare sul +16 (74-58). Barletta, però, è un osso duro e non molla facilmente: le triple diprovano a riportare i biancorossi in carreggiata (80-71). Tuttavia, nel finale di gara, èa salire in cattedra: sei degli ultimi sette punti segnati da Corato portano la firma proprio della pantera nata a Madrid. La NMC batte il Frantoio Muraglia Barletta Basket con il risultato di 87-75 e si porta sull'1-0 nella semifinale play out.NMC: Cicivè 7, Obiekwe Sam 14, D'Imperio 1, Granieri 5, Rutigliano, Martinelli 6, Spina Diana 23, D'Onofrio 9, Iannone, Postigo Lopez 18, Zhelyazkov 4, Savino. Coach: AmbricoBARLETTA: Guadagno 2, Whelan 14, Mastrodonato 2, Di Leo, Falcone 11, Serino 15, Doronzo, Caceres 9, Albino, A.Delvecchio 3, Galantino 19, Santoro. Coach: ScoccimarroParziali: 20-18; 43-32; 66-53; 87-75Arbitri: Serra di Brindisi e Conte di San Pietro VernoticoUsciti per 5 falli: Cicivè, Whelan, FalconeEspulsi: Galantino