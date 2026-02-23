Una NMC sottotono cade contro la Capolista Lecce

Prestazione sfortunata per la Nuova Matteotti Corato che, nel match valido per la settima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C Interregionale, non riesce ad avere la meglio contro la nuova capolista Lascuoladibasket Lecce e incappa nella seconda sconfitta consecutiva. Coach Ambrico schiera dal primo minuto D'Imperio, Zanassi, Marchioli, Pollice e De Santis. Dall'altra parte coach Michelutti si affida a Cantagalli, Tyrtyshnik, Guido, Vidakovic e Zalalis.Botta e risposta in avvio di gara con Pollice che, dalla lunga distanza, replica alla bomba messa a segno da Vidakovic (3-3). Zalalis fa valere, sin da subito, la sua fisicità e il suo dinamismo sotto canestro e riporta avanti i suoi (6-8). La premiata ditta Marchioli-Pollice confeziona un miniparziale di 5-0 e regala alla NMC quel che sarà, di fatto, il primo e unico vantaggio nel match (11-8). La risposta di Lecce è immediata e, con il coinvolgimento di tutto il quintetto, mette a referto un controparziale di 9-0 e va sull'11-17. Nel finale di quarto, Pollice realizza la sua terza tripla consecutiva (16-17) ma gli ospiti, grazie a Pallara e Guido, respingono i tentativi di rimonta di Corato: si va al primo miniriposo sul 16-21.Il secondo quarto si apre con un intraprendente Marino che si rende protagonista in entrambe le metà campo: i suoi cinque punti di fila consentono ai padroni di casa di rimanere in scia (21-23). Cantagalli e Guido salgono in cattedra e regalano la doppia cifra di vantaggio a Lecce (23-35). Pollice e D'Imperio provano a dare la scossa alla NMC ma, dall'altra parte, i salentini rispondono con Fracasso e Pallara: si va all'intervallo lungo sul 27-42.All'uscita dagli spogliatoi, la musica non cambia: parziale di 8-0 e Lecce che vola addirittura sul +23 grazie alla bomba di Tyrtyshnik (27-50). La NMC prova ad aumentare i giri del motore e, trascinata da Marchioli, confeziona un break di 7-0, portandosi sul -16 (34-50). Tuttavia, Lecce non si scompone e ritorna ad avere le redini del match: i canestri di Vidakovic e Zalalis valgono il nuovo +22 Lecce (34-56). Gatta e D'Imperio provano a tenere a galla la NMC (47-61) mentre, dall'altra parte, Mocavero a fil di sirena permette a Lecce di chiudere il terzo quarto avanti 49-65.Il quarto periodo di gioco serve solo per le statistiche con la NMC imprecisa al tiro e incapace di cambiare l'inerzia della gara e Lecce che si dimostra squadra matura e che tocca più volte i venti punti di vantaggio: al PalaLosito, Lecce vince meritatamente 65-83 e, complice l'inaspettata sconfitta di Nardò a Foggia, conquista il primo posto in classifica; per la NMC la parola d'ordine è mettersi alle spalle questo ko casalingo e ripartire con lo stesso entusiasmo delle scorse giornate per poter raggiungere il quinto posto e i play off.NUOVA MATTEOTTI CORATO - LASCUOLADIBASKET LECCE 65 - 83NMC: D'Imperio 5, De Santis 4, Rutigliano n.e., Mastrodonato n.e., Marino 7, Pollice 17, Lovero n.e., Marchioli 9, Gatta 11, Martino n.e., Zanassi 12. Coach: AmbricoLECCE: Guido 15, Tyrtyshnik 14, Pallara 7, Cantagalli 9, Mocavero 8, Vidakovic 8, Franza, Faye Sheik, Fracasso 3, Zalalis 19. Coach: MicheluttiParziali: 16-21; 27-42; 49-65; 65-83Arbitri: Loglisci di Gravina in Puglia e Palmisani di MonopoliUsciti per 5 falli: Gatta, Marino, Tyrtyshnik