Una NMC sottotono cade contro la Capolista Lecce

Lecce vince a 65-83

Corato - lunedì 23 febbraio 2026 11.02
Prestazione sfortunata per la Nuova Matteotti Corato che, nel match valido per la settima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C Interregionale, non riesce ad avere la meglio contro la nuova capolista Lascuoladibasket Lecce e incappa nella seconda sconfitta consecutiva. Coach Ambrico schiera dal primo minuto D'Imperio, Zanassi, Marchioli, Pollice e De Santis. Dall'altra parte coach Michelutti si affida a Cantagalli, Tyrtyshnik, Guido, Vidakovic e Zalalis.

Botta e risposta in avvio di gara con Pollice che, dalla lunga distanza, replica alla bomba messa a segno da Vidakovic (3-3). Zalalis fa valere, sin da subito, la sua fisicità e il suo dinamismo sotto canestro e riporta avanti i suoi (6-8). La premiata ditta Marchioli-Pollice confeziona un miniparziale di 5-0 e regala alla NMC quel che sarà, di fatto, il primo e unico vantaggio nel match (11-8). La risposta di Lecce è immediata e, con il coinvolgimento di tutto il quintetto, mette a referto un controparziale di 9-0 e va sull'11-17. Nel finale di quarto, Pollice realizza la sua terza tripla consecutiva (16-17) ma gli ospiti, grazie a Pallara e Guido, respingono i tentativi di rimonta di Corato: si va al primo miniriposo sul 16-21.

Il secondo quarto si apre con un intraprendente Marino che si rende protagonista in entrambe le metà campo: i suoi cinque punti di fila consentono ai padroni di casa di rimanere in scia (21-23). Cantagalli e Guido salgono in cattedra e regalano la doppia cifra di vantaggio a Lecce (23-35). Pollice e D'Imperio provano a dare la scossa alla NMC ma, dall'altra parte, i salentini rispondono con Fracasso e Pallara: si va all'intervallo lungo sul 27-42.

All'uscita dagli spogliatoi, la musica non cambia: parziale di 8-0 e Lecce che vola addirittura sul +23 grazie alla bomba di Tyrtyshnik (27-50). La NMC prova ad aumentare i giri del motore e, trascinata da Marchioli, confeziona un break di 7-0, portandosi sul -16 (34-50). Tuttavia, Lecce non si scompone e ritorna ad avere le redini del match: i canestri di Vidakovic e Zalalis valgono il nuovo +22 Lecce (34-56). Gatta e D'Imperio provano a tenere a galla la NMC (47-61) mentre, dall'altra parte, Mocavero a fil di sirena permette a Lecce di chiudere il terzo quarto avanti 49-65.

Il quarto periodo di gioco serve solo per le statistiche con la NMC imprecisa al tiro e incapace di cambiare l'inerzia della gara e Lecce che si dimostra squadra matura e che tocca più volte i venti punti di vantaggio: al PalaLosito, Lecce vince meritatamente 65-83 e, complice l'inaspettata sconfitta di Nardò a Foggia, conquista il primo posto in classifica; per la NMC la parola d'ordine è mettersi alle spalle questo ko casalingo e ripartire con lo stesso entusiasmo delle scorse giornate per poter raggiungere il quinto posto e i play off.

NUOVA MATTEOTTI CORATO - LASCUOLADIBASKET LECCE 65 - 83
NMC: D'Imperio 5, De Santis 4, Rutigliano n.e., Mastrodonato n.e., Marino 7, Pollice 17, Lovero n.e., Marchioli 9, Gatta 11, Martino n.e., Zanassi 12. Coach: Ambrico
LECCE: Guido 15, Tyrtyshnik 14, Pallara 7, Cantagalli 9, Mocavero 8, Vidakovic 8, Franza, Faye Sheik, Fracasso 3, Zalalis 19. Coach: Michelutti
Parziali: 16-21; 27-42; 49-65; 65-83
Arbitri: Loglisci di Gravina in Puglia e Palmisani di Monopoli
Usciti per 5 falli: Gatta, Marino, Tyrtyshnik
