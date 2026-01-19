La NMC fa tremare Nardò ma alla fine la spuntano i padroni di casa

Prestazione convincente per la Nuova Matteotti Corato che, seppur sia uscita sconfitta dal Pala Andrea Pasca, ha tenuto testa per oltre tre quarti alla corazzata Nardò e ha dovuto arrendersi solo alla maggiore fisicità della compagine neretina e alla serata di grazia di Baldasso, autore di 25 punti nel solo secondo tempo.Coach Battistini schiera dal primo minuto Zustovich, Stonkus, Tinto, Kebe e Facciolà. Dall'altra parte, coach Ambrico si affida all'ormai collaudato starting five composto da capitan D'Imperio, Zanassi, Marchioli, Pollice e De Santis.Avvio di marca biancoverde con Nardò che, sin da subito, fa valere il predominio fisico sotto canestro e, grazie a Kebe e Facciolà, si porta sul 10-4. La risposta della NMC non si fa attendere: i cinque punti di fila messi a segno da Pollice consentono a Corato di andare sul -3 (12-9). Nel finale di quarto, Barel si mette in proprio e confeziona da solo un minibreak di 5-0: si va al primo miniriposo sul 21-12 per Nardò.Nel secondo quarto, la NMC si rifà sotto grazie ai canestri di Marino e Pollice (23-18), ma Nardò si riporta nuovamente sul +9 con Kebe e Barel (27-18). Poi è Zanassi a salire in cattedra: i biancoblu, trascinati dal suo numero 77, confezionano un parziale di 8-2 e si portano ad un solo possesso di distanza da Nardò (29-26). Nel finale di quarto, alla bomba di Gramazio e al canestro di Kebe risponde De Santis: si va all'intervallo lungo sul 36-32.All'uscita dagli spogliatoi, gli Ambrico boys hanno un ottimo impatto sul match e, complici i canestri di De Santis e Pollice, riducono lo svantaggio sul -2 (40-38). Nardò aumenta il vantaggio sul +6 grazie a due bombe consecutive realizzate da Baldasso (48-42). Marchioli e Zanassi portano incredibilmente la NMC ad un solo punto di distanza da Nardò (48-47) prima che si scateni Baldasso che confeziona da solo un incredibile parziale di 11-0 e consente a Nardò di allungare sul +12 (59-47). Prima Marino, poi il tap in di Tinto: alla fine del terzo quarto, Nardò è avanti 62-51.In apertura di quarto quarto, la NMC si riporta incredibilmente in partita grazie a sei punti consecutivi realizzati da Zanassi: sono solo cinque i punti da recuperare per i biancoblu (62-57). Tuttavia Nardò ha il merito di respingere al mittente i tentativi di rimonta e, grazie a Kebe e Baldasso ancora in versione "one man show", incrementa il vantaggio sul +11 (71-60). La NMC, apparsa stanca nel finale anche a causa delle rotazioni notevolmente ridotte rispetto a Nardò, non riesce a rientrare in partita: al Pala Andrea Pasca, Nardò batte la NMC con il punteggio di 81-67, ma il -14 non deve trarre in inganno perché la NMC ha tenuto testa fino alla fine alla corazzata Nardò.PALLACANESTRO A9 NARDÒ - NUOVA MATTEOTTI CORATO 81 – 67NARDÒ: Fortezza n.e., Kebe 13, Zustovich 4, Gramazio 6, Baldasso 25, Stonkus 5, Tinto 2, Facciolà 11, Montinaro n.e., Barel 15, Boev, Gigli. Coach: BattistiniNMC: D'Imperio, De Santis 12, Rutigliano n.e., Mastrodonato, Marino 8, Pollice 11, Lovero n.e., Marchioli 10, Martino n.e., Zanassi 26. Coach: AmbricoParziali: 21-12; 36-32; 62-51; 81-67Arbitri: Agresta di Brindisi e Palmisano di Monopoli