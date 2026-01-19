Basket
La NMC fa tremare Nardò ma alla fine la spuntano i padroni di casa
La Nuova Matteotti Corato ha tenuto testa per oltre tre quarti alla corazzata Nardò
Corato - lunedì 19 gennaio 2026 14.00
Prestazione convincente per la Nuova Matteotti Corato che, seppur sia uscita sconfitta dal Pala Andrea Pasca, ha tenuto testa per oltre tre quarti alla corazzata Nardò e ha dovuto arrendersi solo alla maggiore fisicità della compagine neretina e alla serata di grazia di Baldasso, autore di 25 punti nel solo secondo tempo.
Coach Battistini schiera dal primo minuto Zustovich, Stonkus, Tinto, Kebe e Facciolà. Dall'altra parte, coach Ambrico si affida all'ormai collaudato starting five composto da capitan D'Imperio, Zanassi, Marchioli, Pollice e De Santis.
Avvio di marca biancoverde con Nardò che, sin da subito, fa valere il predominio fisico sotto canestro e, grazie a Kebe e Facciolà, si porta sul 10-4. La risposta della NMC non si fa attendere: i cinque punti di fila messi a segno da Pollice consentono a Corato di andare sul -3 (12-9). Nel finale di quarto, Barel si mette in proprio e confeziona da solo un minibreak di 5-0: si va al primo miniriposo sul 21-12 per Nardò.
Nel secondo quarto, la NMC si rifà sotto grazie ai canestri di Marino e Pollice (23-18), ma Nardò si riporta nuovamente sul +9 con Kebe e Barel (27-18). Poi è Zanassi a salire in cattedra: i biancoblu, trascinati dal suo numero 77, confezionano un parziale di 8-2 e si portano ad un solo possesso di distanza da Nardò (29-26). Nel finale di quarto, alla bomba di Gramazio e al canestro di Kebe risponde De Santis: si va all'intervallo lungo sul 36-32.
All'uscita dagli spogliatoi, gli Ambrico boys hanno un ottimo impatto sul match e, complici i canestri di De Santis e Pollice, riducono lo svantaggio sul -2 (40-38). Nardò aumenta il vantaggio sul +6 grazie a due bombe consecutive realizzate da Baldasso (48-42). Marchioli e Zanassi portano incredibilmente la NMC ad un solo punto di distanza da Nardò (48-47) prima che si scateni Baldasso che confeziona da solo un incredibile parziale di 11-0 e consente a Nardò di allungare sul +12 (59-47). Prima Marino, poi il tap in di Tinto: alla fine del terzo quarto, Nardò è avanti 62-51.
In apertura di quarto quarto, la NMC si riporta incredibilmente in partita grazie a sei punti consecutivi realizzati da Zanassi: sono solo cinque i punti da recuperare per i biancoblu (62-57). Tuttavia Nardò ha il merito di respingere al mittente i tentativi di rimonta e, grazie a Kebe e Baldasso ancora in versione "one man show", incrementa il vantaggio sul +11 (71-60). La NMC, apparsa stanca nel finale anche a causa delle rotazioni notevolmente ridotte rispetto a Nardò, non riesce a rientrare in partita: al Pala Andrea Pasca, Nardò batte la NMC con il punteggio di 81-67, ma il -14 non deve trarre in inganno perché la NMC ha tenuto testa fino alla fine alla corazzata Nardò.
PALLACANESTRO A9 NARDÒ - NUOVA MATTEOTTI CORATO 81 – 67
NARDÒ: Fortezza n.e., Kebe 13, Zustovich 4, Gramazio 6, Baldasso 25, Stonkus 5, Tinto 2, Facciolà 11, Montinaro n.e., Barel 15, Boev, Gigli. Coach: Battistini
NMC: D'Imperio, De Santis 12, Rutigliano n.e., Mastrodonato, Marino 8, Pollice 11, Lovero n.e., Marchioli 10, Martino n.e., Zanassi 26. Coach: Ambrico
Parziali: 21-12; 36-32; 62-51; 81-67
Arbitri: Agresta di Brindisi e Palmisano di Monopoli
