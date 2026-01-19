NMC
NMC
Basket

La NMC fa tremare Nardò ma alla fine la spuntano i padroni di casa

La Nuova Matteotti Corato ha tenuto testa per oltre tre quarti alla corazzata Nardò

Corato - lunedì 19 gennaio 2026 14.00
Prestazione convincente per la Nuova Matteotti Corato che, seppur sia uscita sconfitta dal Pala Andrea Pasca, ha tenuto testa per oltre tre quarti alla corazzata Nardò e ha dovuto arrendersi solo alla maggiore fisicità della compagine neretina e alla serata di grazia di Baldasso, autore di 25 punti nel solo secondo tempo.

Coach Battistini schiera dal primo minuto Zustovich, Stonkus, Tinto, Kebe e Facciolà. Dall'altra parte, coach Ambrico si affida all'ormai collaudato starting five composto da capitan D'Imperio, Zanassi, Marchioli, Pollice e De Santis.

Avvio di marca biancoverde con Nardò che, sin da subito, fa valere il predominio fisico sotto canestro e, grazie a Kebe e Facciolà, si porta sul 10-4. La risposta della NMC non si fa attendere: i cinque punti di fila messi a segno da Pollice consentono a Corato di andare sul -3 (12-9). Nel finale di quarto, Barel si mette in proprio e confeziona da solo un minibreak di 5-0: si va al primo miniriposo sul 21-12 per Nardò.

Nel secondo quarto, la NMC si rifà sotto grazie ai canestri di Marino e Pollice (23-18), ma Nardò si riporta nuovamente sul +9 con Kebe e Barel (27-18). Poi è Zanassi a salire in cattedra: i biancoblu, trascinati dal suo numero 77, confezionano un parziale di 8-2 e si portano ad un solo possesso di distanza da Nardò (29-26). Nel finale di quarto, alla bomba di Gramazio e al canestro di Kebe risponde De Santis: si va all'intervallo lungo sul 36-32.

All'uscita dagli spogliatoi, gli Ambrico boys hanno un ottimo impatto sul match e, complici i canestri di De Santis e Pollice, riducono lo svantaggio sul -2 (40-38). Nardò aumenta il vantaggio sul +6 grazie a due bombe consecutive realizzate da Baldasso (48-42). Marchioli e Zanassi portano incredibilmente la NMC ad un solo punto di distanza da Nardò (48-47) prima che si scateni Baldasso che confeziona da solo un incredibile parziale di 11-0 e consente a Nardò di allungare sul +12 (59-47). Prima Marino, poi il tap in di Tinto: alla fine del terzo quarto, Nardò è avanti 62-51.

In apertura di quarto quarto, la NMC si riporta incredibilmente in partita grazie a sei punti consecutivi realizzati da Zanassi: sono solo cinque i punti da recuperare per i biancoblu (62-57). Tuttavia Nardò ha il merito di respingere al mittente i tentativi di rimonta e, grazie a Kebe e Baldasso ancora in versione "one man show", incrementa il vantaggio sul +11 (71-60). La NMC, apparsa stanca nel finale anche a causa delle rotazioni notevolmente ridotte rispetto a Nardò, non riesce a rientrare in partita: al Pala Andrea Pasca, Nardò batte la NMC con il punteggio di 81-67, ma il -14 non deve trarre in inganno perché la NMC ha tenuto testa fino alla fine alla corazzata Nardò.
PALLACANESTRO A9 NARDÒ - NUOVA MATTEOTTI CORATO 81 – 67

NARDÒ: Fortezza n.e., Kebe 13, Zustovich 4, Gramazio 6, Baldasso 25, Stonkus 5, Tinto 2, Facciolà 11, Montinaro n.e., Barel 15, Boev, Gigli. Coach: Battistini

NMC: D'Imperio, De Santis 12, Rutigliano n.e., Mastrodonato, Marino 8, Pollice 11, Lovero n.e., Marchioli 10, Martino n.e., Zanassi 26. Coach: Ambrico

Parziali: 21-12; 36-32; 62-51; 81-67

Arbitri: Agresta di Brindisi e Palmisano di Monopoli
  • NMC
Corato, colpaccio esterno in ottica salvezza: Real Siti sconfitto 0-3
19 gennaio 2026 Corato, colpaccio esterno in ottica salvezza: Real Siti sconfitto 0-3
Real Siti-Corato, Doudou: «Non potevo rifiutare, cerchiamo di raggiungere l’obiettivo prima possibile»
17 gennaio 2026 Real Siti-Corato, Doudou: «Non potevo rifiutare, cerchiamo di raggiungere l’obiettivo prima possibile»
Altri contenuti a tema
Colpaccio Nuova Matteotti Corato, sbancata in trasferta la capolista Brindisi Colpaccio Nuova Matteotti Corato, sbancata in trasferta la capolista Brindisi Prova da incorniciare contro la ZBF Assi Brindisi e punteggio di 77-88
Nuova Matteotti Corato, battaglia e ko col Nardò al PalaLosito Nuova Matteotti Corato, battaglia e ko col Nardò al PalaLosito Seconda sconfitta stagionale: con i salentini punteggio di 49-66
Chiusa la campagna acquisti della Nuova Matteotti Corato con Alessandro Mastrodonato Chiusa la campagna acquisti della Nuova Matteotti Corato con Alessandro Mastrodonato Nel doppio ruolo di play e guardia, indosserà la maglia n. 11
La Nuova Matteotti Corato batte il Barletta con 65-69 La Nuova Matteotti Corato batte il Barletta con 65-69 NMC si aggiudica la semifinale play out e conquista la permanenza in Serie C
Sofferenza per la NMC: battuta dal Barletta in gara 2 Sofferenza per la NMC: battuta dal Barletta in gara 2 Speranze riposte in gara 3 che sarà disputata al PalaLosito
La Nuova Matteotti Corato sconfigge il Barletta nel primo round della semifinale play out La Nuova Matteotti Corato sconfigge il Barletta nel primo round della semifinale play out Battuti gli avversari con 87–75
Semifinale play out: la Nuova Matteotti Corato sfiderà il Frantoio Muraglia Barletta Basket Semifinale play out: la Nuova Matteotti Corato sfiderà il Frantoio Muraglia Barletta Basket Appuntamento questa sera al PalaLosito
NMC Corato battuta dal CUS Foggia NMC Corato battuta dal CUS Foggia Al PalaLosito finisce 86-93 Foggia
Giornata Nazionale del dialetto e delle lingue locali: storia, luoghi comuni e proverbi
17 gennaio 2026 Giornata Nazionale del dialetto e delle lingue locali: storia, luoghi comuni e proverbi
Il Liceo Artistico “Federico II – Stupor Mundi” apre le porte
17 gennaio 2026 Il Liceo Artistico “Federico II – Stupor Mundi” apre le porte
A Corato l'incontro pubblico "La riforma Nordio dell'ordinamento giudiziari "
17 gennaio 2026 A Corato l'incontro pubblico "La riforma Nordio dell'ordinamento giudiziari"
Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani: incontri anche a Corato
17 gennaio 2026 Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani: incontri anche a Corato
Ritrovate due auto rubate e cannibalizzate in contrada Missori–San Pietro
16 gennaio 2026 Ritrovate due auto rubate e cannibalizzate in contrada Missori–San Pietro
Open day all'Istituto Comprensivo "Tattoli De Gasperi " di Corato
16 gennaio 2026 Open day all'Istituto Comprensivo "Tattoli De Gasperi" di Corato
Corato riqualifica Viale Arno con il bando “Sport Illumina”
15 gennaio 2026 Corato riqualifica Viale Arno con il bando “Sport Illumina”
DemoS: «Sostenere De Benedittis significa difendere i risultati ottenuti»
15 gennaio 2026 DemoS: «Sostenere De Benedittis significa difendere i risultati ottenuti»
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.