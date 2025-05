La Nuova Matteotti Corato batte il Barletta con 65-69

NUOVA MATTEOTTI CORATO - FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET 65 - 59

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per lache, nella bolgia del PalaLosito, rimonta ben otto punti nell'ultimo quarto, vince gara 3 della semifinale play out controcon il risultato di 65-59 e conquista la salvezza assicurandosi il diritto di partecipare al prossimo campionato di Serie C.schiera dal primo minuto. Dall'altra partesceglie per il suo starting five. I primi due punti della partita portano la firma dia cui rispondonoe la bomba di(5-2). La reazione di Barletta è affidata a: parziale di 8-0 e vantaggio di cinque punti per i biancorossi (5-10).accorciano le distanze per i padroni di casa (13-15), ma nel finale di quartospara da tre e regala a Barletta il 16-21 con cui si chiudono i primi dieci minuti di gioco.Ilsi apre con il canestro diche porta la NMC a un solo possesso di distanza (18-21), ma gli ospiti confezionano un break di 6-0 e trovano il massimo vantaggio sul +9 (18-27).si porta sulle spalle la compagine biancoblu e firma un controparziale di 6-0 che permette alla NMC di riavvicinarsi (24-27). Barletta allunga il vantaggio fino al +7 con(28-35), ma gli, trascinati da, mettono a referto un parziale di 7-0 e impattano a quota 35.Nel, Corato non riesce a trovare il bandolo della matassa per passare in vantaggio e, anzi, subisce negli ultimi minuti il parziale di 8-1 con cui la formazione diva all'ultimo miniriposo sul 44-52 grazie aAvvio diveemente da parte della NMC che, conispirato sotto le plance, mette a referto un break di 10-2 e trova la parità sul 54-54, prima dei tiri liberi diche regalano ai biancoblu il vantaggio dopo un'intera partita a inseguire gli avversari (56-55). Il canestro dipermette a Barletta di ritornare avanti nel punteggio (58-59), ma il 2/4 dalla lunetta die soprattutto la bomba dia 19" dalla fine sono una doccia fredda per i sogni di gloria di Barletta e, allo stesso tempo, manna dal cielo per la NMC e per il popolo biancoblu. La NMC batte Barletta con il punteggio di 65-59, si aggiudica la semifinale play out e conquista la permanenza in Serie C.NMC: Cicivè 13, Obiekwe Sam 11, D'Imperio 1, Granieri 10, Rutigliano n.e., Martinelli 7, Spina Diana 9, D'Onofrio 4, Postigo Lopez 10, Zhelyazkov, Cannillo n.e., Savino n.e. Coach: AmbricoBARLETTA: Guadagno 7, Whelan 2, Mastrodonato 5, Falcone 6, Serino 14, Doronzo, Caceres 9, Albino n.e., A.Delvecchio, Galantino 16, De Girolamo n.e., Santoro. Coach: ScoccimarroParziali: 16-21; 35-35; 44-52; 65-59Arbitri: Franco di Bitritto e Agresta di BrindisiUsciti per 5 falli: Martinelli, Falcone, Serino, Mastrodonato