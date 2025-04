Semifinale play out: la Nuova Matteotti Corato sfiderà il Frantoio Muraglia Barletta Basket

Si alza il sipario sui play out del campionato di Serie C Interregionale, Conference Sud, Girone O: lunedì 28 aprile, lasfiderà, tra le mura amiche del PalaLosito, ilper gara 1 della semifinale play out.Come funziona il regolamento dei play out? La lotta per evitare la retrocessione in DR1 coinvolge le squadre classificatesi dal decimo al tredicesimo posto. Secondo il tabellone ad incrocio, le semifinali play out sono Potenza-Trani e NMC-Barletta che si sfideranno al meglio delle tre gare. Le squadre vincitrici del primo turno play out saranno automaticamente salve, mentre le squadre perdenti si sfideranno nel secondo turno play out sempre al meglio delle tre gare per sancire la squadra che scenderà di categoria.Avversario dei ragazzi disarà ilche si è classificato al penultimo posto in classifica a quota 6 punti (3 vittorie e 21 sconfitte) con 1592 punti segnati (media di 66.3 punti a partita) e 1886 punti subiti (media di 78.6 punti a partita e seconda peggior difesa del campionato).Gara 1 andrà in scena lunedì 28 aprile alle ore 20.15 e sarà arbitrata dai signoridi Brindisi edi San Pietro Vernotico.