Nuova Matteotti Corato, battaglia e ko col Nardò al PalaLosito

Non bastano lo spirito combattivo e l'atmosfera vibrante del PalaLosito alla Nuova Matteotti Corato che prova a tenere testa alla corazzata Pallacanestro A9 Nardò fino alla fine ma, complici qualche errore di troppo nel tiro dalla lunga distanza e la maggiore fisicità degli ospiti, non riesce ad evitare la seconda sconfitta stagionale: la vince Nardò con il punteggio di 49-66.Coach Ambrico schiera, per il suo starting five, capitan D'Imperio, Zanassi, Marchioli, Pollice e De Santis. Dall'altra parte coach Battistini deve fare i conti con l'indisponibilità di Poletti (convocato solo ad onor di firma) e si affida dal primo minuto a Gramazio, Zustovich, Stonkus, Kebe e Facciolà.Avvio di gara promettente per la NMC che trova subito il 4-0 grazie al 2/2 di Zanassi e al canestro di D'Imperio. La risposta di Nardò è affidata a Facciolà che impatta a quota 4 ma la NMC ritrova prontamente il vantaggio grazie a quattro punti consecutivi di De Santis (8-4). Nardò aumenta i giri del motore e, grazie a diversi viaggi dalla linea della carità, piazza un parziale di 6-0 portandosi per la prima volta avanti nel risultato (8-10). Il primo quarto si chiude sul punteggio di 11-12 grazie ai due punti firmati da Stonkus nell'ultima azione offensiva di Nardò.Pronti via e, in apertura di secondo quarto, Nardò confeziona un parziale di 6-0 e Stonkus e compagni allungano sul +7 (11-18). Zanassi e De Santis accorciano le distanze per la NMC che così si porta sul -3 (15-18). La reazione degli ospiti non si fa attendere e, trascinata prima dai suoi play Zustovich e Gramazio, poi dalla bomba di Gigli, trova la doppia cifra di vantaggio (17-27). Corato si sveglia nel finale di quarto e piazza un parziale di 7-0 con la prima tripla di partita che viene realizzata da Zanassi (24-27). La tripla di Tinto manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 24-30.Nel terzo quarto, De Santis firma il 26-30 ma la NMC litiga spesso e volentieri con il ferro, non trova il bandolo della matassa e Nardò, con Facciolà sugli scudi, si porta addirittura sul +15 (28-43). Zanassi da 3 chiude un periodo di lunga astinenza dal punto di vista realizzativo (31-43) ma i neretini rispondono colpo sul colpo e, grazie ai punti messi a referto da Barel e Tinto, chiude il terzo quarto sul 31-48.Il quarto periodo di gioco continua seguendo lo stesso spartito del precedente periodo di gioco con i padroni di casa incapaci di aggiustare le percentuali dal tiro e Nardò che, pur non giocando ad alti ritmi, incrementa il vantaggio portandosi addirittura sul +19 grazie a Barel (36-55). Zanassi e Pollice provano a dare un senso al finale di gara confezionando un parziale di 6-0 che riduce lo svantaggio a -13 (42-55) ma ormai è troppo tardi perché gli ospiti respingono i tentativi di rimonta biancoblu e, grazie a Zustovich e Gramazio, chiudono la contesa con il definitivo 49-66.NMC: Zippari n.e., D'Imperio 4, De Santis 10, Lavacca n.e., Rutigliano n.e., Mastrodonato 2, Marino, Pollice 11, Lovero n.e., Marchioli 4, Martino, Zanassi 18. Coach: AmbricoNARDÒ: Fortezza n.e., Kebe 4, Poletti n.e., Zustovich 7, Gramazio 10, Stonkus 7, Tinto 7, Facciolà 15, Montinaro n.e., Barel 12, Gigli 4. Coach: BattistiniParziali: 11-12; 24-30; 31-48; 49-66Arbitri: Spano di Sannicandro di Bari e Serra di Brindisi