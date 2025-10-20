Colpaccio Nuova Matteotti Corato, sbancata in trasferta la capolista Brindisi



ZBF ASSI BRINDISI - NUOVA MATTEOTTI CORATO 77 – 88



BRINDISI: Thioye n.e., Montanile 7, Di Rienzo 5, Datuowei 12, Pagano n.e., Ouattara 4, Valente 12, Brunetti 17, Guadalupi 13, Casulli n.e., Errico, Maffei 7. Coach: Laghezza



NMC: D'Imperio 6, De Santis 7, Lavacca n.e., Rutigliano 1, Mastrodonato 4, Marino 7, Pollice 2, Lovero n.e., Marchioli 30, Chiarulli n.e., Martino 6, Zanassi 25. Coach: Ambrico



Parziali: 23-15; 40-43; 59-66; 77-88



Arbitri: Grossi di Bari e Palmisani di Monopoli



Usciti per 5 falli: Valente, Brunetti, De Santis, Pollice, Marino, Zanassi

Prima vittoria (e che vittoria!) in campionato per la Nuova Matteotti Corato che, nonostante l'uscita anticipata per cinque falli di De Santis, Pollice e Marino, si aggiudica l'anticipo della terza giornata grazie ad una prestazione da incorniciare: al PalaMelfi di Brindisi, i ragazzi di coach Ambrico sconfiggono la capolista ZBF Assi Brindisi con il punteggio di 77-88.Coach Laghezza schiera dal primo minuto Valente, Maffei, Datuowei, Brunetti e Ouattara. Dall'altra parte coach Ambrico si affida ai "soliti cinque": D'Imperio, Zanassi, Marchioli, Pollice e De Santis.Pronti via e Marchioli sblocca il risultato con l'arma migliore del suo repertorio, il tiro da tre (0-3). Brindisi risponde con l'esplosività di Datuowei e la fisicità di Ouattara (10-7). Il controsorpasso è affidato ai punti realizzati da Zanassi e Marino (10-11). Primo quarto all'insegna dell'equilibrio ma, nell'ultimo giro di lancette, i padroni di casa confezionano un parziale di 9-0 con la bomba di Maffei a regalare il 23-15 con cui si chiudono i primi dieci minuti di gioco.Avvio di secondo quarto veemente da parte degli Ambrico boys: controparziale di 9-0, con De Santis, e rimonta completata per la NMC (23-24). Regna ancora l'equilibrio al PalaMelfi con ottime trame di gioco a caratterizzare questa fase della gara. Valente firma il momentaneo +2 per i biancorossi (33-30), prima che il tornado Marchioli si abbattesse su Brindisi: le tre bombe consecutive realizzate dal numero 21 biancoblu consentono alla NMC di volare sul +6 (35-41). A Martino risponde Datuowei: si va all'intervallo lungo sul 40-43.All'uscita dagli spogliatoi, la NMC sembra aver assunto la pozione Space Jam e prova a scappare nel risultato: parziale monstre di 11-0 con i biancoblu semplicemente perfetti in entrambe le metà campo (43-55). La reazione di Brindisi è affidata ai suoi lunghi Brunetti e Guadalupi, ma ci pensa Zanassi a tenere i padroni di casa a debita distanza (53-64). Nel finale di quarto, la compagine di coach Laghezza si rifà prepotentemente sotto con un break di 6-0 (59-64), prima del 2/2 dalla lunetta firmato da D'Imperio che vale il 59-66 a fine terzo quarto.Prima Zanassi, poi Marchioli: le triple dei due esterni della NMC, nelle prime battute di quarto quarto, saranno fondamentali nell'economia della partita (60-71). Brindisi si porta sul -6 con Di Rienzo e Datuowei ma la NMC, nonostante la situazione deficitaria sotto le plance per l'uscita dal campo di De Santis, Marino e Pollice per cinque falli, respinge al mittente gli assalti di Brindisi e vola sul +13 (65-78). Valente e Montanile consentono a Brindisi di andare sotto la doppia cifra di svantaggio (74-83), ma ormai è troppo tardi: la NMC è lucida nel finale a gestire il vantaggio e alla fine si porta a casa questi meritati due punti grazie al definitivo 77-88.