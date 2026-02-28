Noicattaro-Corato, servirà la perfezione: “Partita diversa rispetto all’andata”

Promozione, si scende in campo per la 26esima giornata di campionato: il, reduce dall'inaspettata sconfitta interna contro l'Apricena, cerca subito il riscatto, in una sfida che si prospetta complicatissima: i neroverdi affronteranno infatti in trasferta il, quinto in classifica. Il match si disputerà al "S.Diomede" di Bari, con calcio d'inizio fissato alle oreIl, allenato da mister Sisto, cerca una vittoria per confermarsi in zona playoff. Una sconfitta ed un pareggio nelle ultime due per i rossoneri, che attualmente occupano la quinta posizione, a quota 34 punti, frutto di 9 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte.Servirà dunque la partita perfetta per il, voglioso di fare punti in seguito alla sconfitta di Trani, dove non mancò certamente la prestazione, e quella dello scorso weekend contro l'Apricena. In questo momento, gli uomini di Doudou occupano la 12esima posizione, a, gli stessi di Atletico Gargano, Rutiglianese e Real Siti, tutte e tre coinvolte nella zona playout.A questo punto della stagione, ogni punto è fondamentale, specialmente per il Corato, che cercherà in tutti i modi di, ma non sarà semplice: "Apricena? Abbiamo preso un po' sottogamba la partita - ammette- questo ci ha un po' condizionato. L'approccio non è stato dei migliori. Noicattaro? Affronteremo una squadra diversa rispetto all'andata, adesso sono in un ottimo momento di forma, oltre ad avere ottimi giocatori.""Classifica? Pensavamo di riuscire ad avere qualche punto in più - prosegue Renda - Abbiamo affrontato due tre squadre abbordabili, come Virtus Andria, con cui abbiamo pareggiato, e lo stesso Apricena. Sarebbero stati cinque punti in più. Adesso dobbiamo ragionare partita dopo partita, la quota salvezza sarà quota 42-43."