Corato, così non va: vince l’Atletico Apricena 1-2. Zona retrocessione vicinissima

Neroverdi a due punti di distacco dalla zona rossa

Corato - lunedì 23 febbraio 2026
Promozione, è terminata la 25esima giornata di campionato: il Corato, reduce dalla sconfitta con annessa prestazione più che positiva contro la capolista Trani, cade in uno scontro diretto per la lotta salvezza, contro l'Atletico Apricena: al 'Comunale' termina 1-2 per gli ospiti, che accorciano così sugli stessi neroverdi, che adesso rischiano moltissimo.

In seguito a questa sconfitta pesantissima infatti, il Corato resta al 12esimo posto, ancorato a 30 punti, gli stessi di Atletico Gargano, Rinascita Rutiglianese e Real Siti. La zona retrocessione dista adesso solamente due lunghezze, con lo stesso Apricena (penultimo) che si avvicina notevolmente, centrando la seconda vittoria di fila.

Nona sconfitta stagionale per i neroverdi, che adesso rischiano davvero tanto, visti i prossimi impegni: nelle prossime giornate infatti, il Corato affronterà Noicattaro (5^), Borgorosso Molfetta (6^), Cosmano Foggia (3^), San Marco (2^) e Norba Conversano (7^). Si prospettano settimane tostissime.

Questa l'attuale situazione in classifica, dal 9^ al 17^ posto: Molfetta 33, San Severo 32, Virtus Bisceglie 32, Corato 30, Atletico Gargano 30, Rutiglianese 30, Real Siti 30, Lucera 29, Atletico Apricena 28.

Un campionato tostissimo per il Corato, che adesso dovrà cercare in tutti i modi, in queste ultime nove gare di campionato, di centrare una salvezza che significherebbe tantissimo, e che garantirebbe di disputare ancora la Promozione, ma non sarà semplice...
