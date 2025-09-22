Calcio
Corato, così non va: 0-0 con il Real Siti e terzo pareggio consecutivo
La società rassicura: «Fiducia a staff e squadra. Siamo vigili sul mercato»
Corato - lunedì 22 settembre 2025 10.42
Il Corato di mister Mastroviti non riesce ad ingranare: domenica è infatti arrivato il terzo pareggio consecutivo in campionato: uno scialbo 0-0 in casa con il Real Siti che non accontenta i tifosi neroverdi e che segue i due 1-1 di fila contro Lucera e Molfetta. Tredicesimo posto in classifica, che però non deve sfiduciare. Tramite un comunicato ufficiale infatti, la società, ha rassicurato i propri sostenitori: «Si ribadisce la piena fiducia nello staff e nella squadra. Restiamo inoltre vigili sul mercato»
Il problema principale, in queste prime settimane, è sicuramente la produzione offensiva: pochissime occasioni create e appena due reti messe a segno in tre gare. Troppo poco per una piazza come Corato, motivo per cui la società è al lavoro per rinforzare, quanto prima, il proprio attacco. La gara contro il Real Siti ha regalato pochissime emozioni di gioco: una gara molto combattuta, per tutti i novanta minuti, ma che non ha lasciato spazio allo spettacolo. Un pari a reti bianche che non rende felici nessuna delle due squadre scese in campo.
Nella prossima settimana, il Corato sarà ospite del Virtus Palese, secondo in classifica. Si prospetta un ulteriore match complicato per Dispoto e compagni, chiamati a raddrizzare un inizio di stagione più negativo che positivo e chissà che, già nei prossimi giorni, non possa arrivare qualche rinforzo dal mercato.
Il problema principale, in queste prime settimane, è sicuramente la produzione offensiva: pochissime occasioni create e appena due reti messe a segno in tre gare. Troppo poco per una piazza come Corato, motivo per cui la società è al lavoro per rinforzare, quanto prima, il proprio attacco. La gara contro il Real Siti ha regalato pochissime emozioni di gioco: una gara molto combattuta, per tutti i novanta minuti, ma che non ha lasciato spazio allo spettacolo. Un pari a reti bianche che non rende felici nessuna delle due squadre scese in campo.
Nella prossima settimana, il Corato sarà ospite del Virtus Palese, secondo in classifica. Si prospetta un ulteriore match complicato per Dispoto e compagni, chiamati a raddrizzare un inizio di stagione più negativo che positivo e chissà che, già nei prossimi giorni, non possa arrivare qualche rinforzo dal mercato.