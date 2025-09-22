Corato, così non va: 0-0 con il Real Siti e terzo pareggio consecutivo

Il Corato di mister Mastroviti non riesce ad ingranare: domenica è infatti arrivato ilin campionato: uno scialbo 0-0 in casa con il Real Siti che non accontenta i tifosi neroverdi e che segue i due 1-1 di fila contro Lucera e Molfetta. Tredicesimo posto in classifica, che però non deve sfiduciare. Tramite un comunicato ufficiale infatti, la società, ha rassicurato i propri sostenitori: «Il problema principale, in queste prime settimane, è sicuramente la: pochissime occasioni create e appena due reti messe a segno in tre gare. Troppo poco per una piazza come Corato, motivo per cui la società è al lavoro per rinforzare, quanto prima, il proprio attacco. La gara contro il Real Siti ha regalato pochissime emozioni di gioco: una gara molto combattuta, per tutti i novanta minuti, ma che non ha lasciato spazio allo spettacolo. Un pari a reti bianche che non rende felici nessuna delle due squadre scese in campo.Nella prossima settimana, il, secondo in classifica. Si prospetta un ulteriore match complicato per Dispoto e compagni, chiamati a raddrizzare un inizio di stagione più negativo che positivo e chissà che, già nei prossimi giorni, non possa arrivare qualche rinforzo dal mercato.