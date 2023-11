Corato, oggi a Polignano per un emozionante scontro salvezza

Penultimo atto del girone d'andata, il Corato Calcio va a Polignano a caccia di punti preziosi in ottica salvezza, in quello che sarà un vero e proprio scontro diretto. Il Polimnia però è tradizionalmente squadra ostica e ben costruita, già l'anno scorso i rossoverdi giocarono un brutto scherzo ai neroverdi, battuti 2-0. Quasi un anno dopo sono cambiati gli interpreti, ma non le difficoltà di questa trasferta.La squadra di mister Doudou arriva da un buon momento al match, i neroverdi infatti hanno inanellato ben quattro vittorie negli ultimi cinque match giocati. Nel periodo indicato, nessuno ha fatto meglio dei coratini (12 punti raccolti assieme al Bisceglie) e chiudere il girone d'andata con due risultati positivi sarebbe meraviglioso per il morale e la classifica.Dall'altra parte del campo il Polimnia ha raccolto solo un punto in più dei neroverdi, ma è tra le difese meno battute del torneo (solo 11 reti subite), ma non trova il bottino pieno addirittura dal 15 ottobre, allorquando la squadra si mister Muserra strapazzò il Foggia tra le mura amiche per 5-0. Nelle ultime cinque partite i rossoverdi hanno raccolto solo due punti, pareggi contro Spinazzola e Real Siti.Questo però non deve far abbassare la guardia a capitan Dispoto e compagni: infatti la rosa a disposizione di mister Muserra è di prim'ordine. A spiccare in questa prima parte di stagione è il giovanissimo tridente (22 anni di media), formato da D'Amico, Roncone ed Emane, quest'ultimo dietro in classifica marcatori solo al gigante Pignataro. Per il resto tanti ottimi giocatori, molti dei quali giovanissimi: il Polimnia infatti vanta una delle medie età più basse del torneo (20,9 anni).Un match duro dunque attende Loiodice e compagni, una partita che può essere il salto di qualità definitivo per i neroverdi.