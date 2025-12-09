Fas Basket Corato battuta dalla capolista Ragusa al Palalosito
Fas Basket Corato battuta dalla capolista Ragusa al Palalosito
Basket

Fas Basket Corato battuta dalla capolista Ragusa al Palalosito

I coratini si arrendono 92-99

Corato - martedì 9 dicembre 2025 15.21 Comunicato Stampa
Non arriva nemmeno stavolta la prima vittoria stagionale casalinga per la Fas Basket Corato. I coratini si arrendono 92-99 non senza rimpianti alla capolista Ragusa dopo aver giocato per 30 minuti anche meglio dei siciliani. Poi nell'ultimo quarto la grande rimonta ospite a cui Corato non è riuscita ad opporsi. Apertura di gara equilibrata. Ragusa parte meglio ma Corato non è da meno e trascinata da Corral trova la tripla del pareggio sul 9-9. i coratini trovano il primo vantaggio con la tripla di Manisi (14-11). Basile prova a lanciare la fuga locale ma i siciliani restano nel match e con Adeola ritrovano il vantaggio (19-20). La gara è bella, i minuti scorrono veloci ma il match non trova un padrone definitivo. In chiusura di quarto, dopo i primi due punti ufficiali casalinghi in maglia Corato di Marcelo Dip, con Ragusa avanti 25-26, Paoletti trova a fil di sirena la tripla del 28-26 che porta avanti Corato dopo 10 minuti.

Nel secondo quarto partono bene i coratini che danno continuità al canestro di Paoletti entrando in campo aggressivi e concreti in attacco. I canestri di Mulevicius, Basile e Cabodevilla lanciano i padroni di casa sul 36-26 mentre Ragusa è fallosa in attacco dove sbaglia molti tiri e non riesce a difendere sui baresi. Corato, trascinata dal suo pubblico e sulle ali dell'entusiasmo non si ferma, e dopo una fase confusa con tanti errori da ambo le parti, torna a segnare con la tripla di Paoletti (41-28). il quarto è a senso unico, con i neroverdi che prevalgono in ogni fondamentale e Ragusa alle corde. Basile e Corral continuano a far la voce grossa in attacco e ad infiammare il PalaLosito con le loro giocate. Con i loro canestri la Fas Basket Corato sfonda il muro dei 50 punti segnati (51-35). Finale di quarto in cui Ragusa sbaglia tanto anche ai liberi ed i baresi ne approfttano per volare via con una super tripla di un ottimo Corral. I liberi di Manisi chiudono un quarto stellare per i baresi da 30-11 che vale il 58-37 con cui si va all'intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi partono meglio i coratini che con Corral e Basile allungano il vantaggio dei locali (63-37). Cardinali dopo quasi 2 minuti sblocca Ragusa che trova 3 triple consecutive a cui rispondono Basile e Manisi sempre dai 6,75 metri (66-46). I ritmi si intensificano, Ragusa sbaglia qualche possesso di troppo e Corato gestisce il vantaggio con i suoi giocatori migliori. Corral trova il 70-50. Nei successivi minuti si segna tanto da ambo le parti ma i coratini restano bene in vantaggio tanto che la tripla di Manisi da il +21 ai neroverdi (79-58). Da questo momento in poi però la gara cambia, anche se nessuno all'inizio sembra accorgersene. Negli ultimi 3 minuti circa del quarto infatti Ragusa trova il primo parziale importante della gara a proprio favore (1-10) con i canestri di Ianelli, Fabi e Adeola, intervallati dal libero di Paoletti, che riportano i siciliani sotto di soltanto 12 lunghezze al termine del terzo quarto sull'80-68.

Ultimo quarto che comincia cosi come si era chiuso il terzo. I ragusani continuano a crederci ed a segnare canestri specie dai 6,75 metri, in cui le percentuali crescono in modo esponenziale. Corato non riesce a trovare le contromisure adeguate e subisce un altro break. Protagonista è Lanzi, che con 3 triple assieme ai canestri di Adeola costruisce il 5-17 che vale il pareggio a quota 85, con la manovra coratina non più fluida come nei quarti precedenti. Sempre il numero 22 restituisce ai siciliani un vantaggio che mancava dalla fine del primo quarto (85-87). Corato prova ad aggrapparsi al suo totem Corral (top scorer con 26 punti) che trova due grandi canestri e tiene a galla i neroverdi (89-90). Nel finale però sono ancora le triple di un Lanzi scatenato a dare al match lo strappo decisivo ed a consegnare a Ragusa il 92-99 finale e la nona vittoria del suo campionato, lasciando giocatori e pubblico di Corato nello sconforto per l'ennesimo successo mancato.

FAS BASKET CORATO – VIRTUS KLEB RAGUSA 92 – 99

CORATO: Corral 26, Manisi 18, Cabodevilla 9, Dip 6, Basile 16, De Rossi N.e., Mulevicius 6, Bavaro, Diaz, Capasso n.e., Paoletti 11. All. Gattone Ass.All. Silvestrini
RAGUSA: .Cantone n.e., Brown 19, Cardinali 5, Piscetta 7, Fabi 19, Tumino, Adeola 16, Lanzi 25, Ianelli 8 All. Di Gregorio
ARBITRI: Farina Valaori di Brindisi e De Carlo di Lecce
PARZIALI: 28-26 58-37 80-68 92-99

  • Fas Basket Corato
Successo casalingo per l'Adriatica Industriale Virtus Corato
9 dicembre 2025 Successo casalingo per l'Adriatica Industriale Virtus Corato
Corato pubblica la nuova graduatoria provvisoria per le Case Popolari
9 dicembre 2025 Corato pubblica la nuova graduatoria provvisoria per le Case Popolari
Altri contenuti a tema
Fas Corato, impegno duro in trasferta a Castellaneta Fas Corato, impegno duro in trasferta a Castellaneta Coratini reduci dalla terza sconfitta casalinga contro Mola
Una strepitosa FAS Basket Corato espugna Barcellona Una strepitosa FAS Basket Corato espugna Barcellona Dopo tre sconfitte consecutive torna alla vittoria la squadra di coach Juan Manuel Gattone
Fas Basket ko nel derby: al PalaLosito vince Molfetta Fas Basket ko nel derby: al PalaLosito vince Molfetta Finisce 70-80 con i tifosi molfettesi in festa per la prima vittoria esterna
Sconfitta a Brindisi con la capolista Dinamo per la Fas Basket Corato Sconfitta a Brindisi con la capolista Dinamo per la Fas Basket Corato 97-75 il finale, Corato cede negli ultimi 20 minuti
Fas Basket Corato cede dinanzi all'imponenza del Catanzaro Fas Basket Corato cede dinanzi all'imponenza del Catanzaro I coratini sono stati battuti con 74-85 al PalaLosito
Serie B Interregionale, Fas Basket Corato s'impone sull'Adria Bari Serie B Interregionale, Fas Basket Corato s'impone sull'Adria Bari Match intenso che si conclude con 69-70
Fas Basket Corato, Romeo Trionfo sarà il General Manager nella prossima stagione Fas Basket Corato, Romeo Trionfo sarà il General Manager nella prossima stagione Trionfo torna in squadra dopo averci giocato nel 2009/2010
Nicolò Basile confermato in Fas Basket Corato per la prossima stagione Nicolò Basile confermato in Fas Basket Corato per la prossima stagione Il playmaker altamurano si distingue per classe, talento e leadership
L'arte presepiale in mostra a Corato
9 dicembre 2025 L'arte presepiale in mostra a Corato
Corato ricorda il piccolo Damiano e abbraccia i suoi genitori
9 dicembre 2025 Corato ricorda il piccolo Damiano e abbraccia i suoi genitori
Sciopero nazionale igiene urbana, disagi anche a Corato
9 dicembre 2025 Sciopero nazionale igiene urbana, disagi anche a Corato
Tra sogno e realtà: inaugurato il villaggio di Babbo Natale
9 dicembre 2025 Tra sogno e realtà: inaugurato il villaggio di Babbo Natale
Un fuoriserie jazz nella rassegna “La Grammatica delle abitudini”
9 dicembre 2025 Un fuoriserie jazz nella rassegna “La Grammatica delle abitudini”
Il “Federico II - Stupor Mundi” di Corato è il miglior liceo artistico di Puglia nella prosecuzione degli studi
9 dicembre 2025 Il “Federico II - Stupor Mundi” di Corato è il miglior liceo artistico di Puglia nella prosecuzione degli studi
Corato e la ricerca della verità: il ruolo dell’investigatore privato della Iuris Investigazioni
9 dicembre 2025 Corato e la ricerca della verità: il ruolo dell’investigatore privato della Iuris Investigazioni
Il Corato non sa più vincere: al ‘Comunale’ passa la Virtus Bisceglie 1-2
7 dicembre 2025 Il Corato non sa più vincere: al ‘Comunale’ passa la Virtus Bisceglie 1-2
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.