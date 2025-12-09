Fas Basket Corato battuta dalla capolista Ragusa al Palalosito

FAS BASKET CORATO – VIRTUS KLEB RAGUSA 92 – 99

Non arriva nemmeno stavolta la prima vittoria stagionale casalinga per la Fas Basket Corato. I coratini si arrendono 92-99 non senza rimpianti alla capolista Ragusa dopo aver giocato per 30 minuti anche meglio dei siciliani. Poi nell'ultimo quarto la grande rimonta ospite a cui Corato non è riuscita ad opporsi. Apertura di gara equilibrata. Ragusa parte meglio ma Corato non è da meno e trascinata da Corral trova la tripla del pareggio sul 9-9. i coratini trovano il primo vantaggio con la tripla di Manisi (14-11). Basile prova a lanciare la fuga locale ma i siciliani restano nel match e con Adeola ritrovano il vantaggio (19-20). La gara è bella, i minuti scorrono veloci ma il match non trova un padrone definitivo. In chiusura di quarto, dopo i primi due punti ufficiali casalinghi in maglia Corato di Marcelo Dip, con Ragusa avanti 25-26, Paoletti trova a fil di sirena la tripla del 28-26 che porta avanti Corato dopo 10 minuti.Nel secondo quarto partono bene i coratini che danno continuità al canestro di Paoletti entrando in campo aggressivi e concreti in attacco. I canestri di Mulevicius, Basile e Cabodevilla lanciano i padroni di casa sul 36-26 mentre Ragusa è fallosa in attacco dove sbaglia molti tiri e non riesce a difendere sui baresi. Corato, trascinata dal suo pubblico e sulle ali dell'entusiasmo non si ferma, e dopo una fase confusa con tanti errori da ambo le parti, torna a segnare con la tripla di Paoletti (41-28). il quarto è a senso unico, con i neroverdi che prevalgono in ogni fondamentale e Ragusa alle corde. Basile e Corral continuano a far la voce grossa in attacco e ad infiammare il PalaLosito con le loro giocate. Con i loro canestri la Fas Basket Corato sfonda il muro dei 50 punti segnati (51-35). Finale di quarto in cui Ragusa sbaglia tanto anche ai liberi ed i baresi ne approfttano per volare via con una super tripla di un ottimo Corral. I liberi di Manisi chiudono un quarto stellare per i baresi da 30-11 che vale il 58-37 con cui si va all'intervallo.Al rientro dagli spogliatoi partono meglio i coratini che con Corral e Basile allungano il vantaggio dei locali (63-37). Cardinali dopo quasi 2 minuti sblocca Ragusa che trova 3 triple consecutive a cui rispondono Basile e Manisi sempre dai 6,75 metri (66-46). I ritmi si intensificano, Ragusa sbaglia qualche possesso di troppo e Corato gestisce il vantaggio con i suoi giocatori migliori. Corral trova il 70-50. Nei successivi minuti si segna tanto da ambo le parti ma i coratini restano bene in vantaggio tanto che la tripla di Manisi da il +21 ai neroverdi (79-58). Da questo momento in poi però la gara cambia, anche se nessuno all'inizio sembra accorgersene. Negli ultimi 3 minuti circa del quarto infatti Ragusa trova il primo parziale importante della gara a proprio favore (1-10) con i canestri di Ianelli, Fabi e Adeola, intervallati dal libero di Paoletti, che riportano i siciliani sotto di soltanto 12 lunghezze al termine del terzo quarto sull'80-68.Ultimo quarto che comincia cosi come si era chiuso il terzo. I ragusani continuano a crederci ed a segnare canestri specie dai 6,75 metri, in cui le percentuali crescono in modo esponenziale. Corato non riesce a trovare le contromisure adeguate e subisce un altro break. Protagonista è Lanzi, che con 3 triple assieme ai canestri di Adeola costruisce il 5-17 che vale il pareggio a quota 85, con la manovra coratina non più fluida come nei quarti precedenti. Sempre il numero 22 restituisce ai siciliani un vantaggio che mancava dalla fine del primo quarto (85-87). Corato prova ad aggrapparsi al suo totem Corral (top scorer con 26 punti) che trova due grandi canestri e tiene a galla i neroverdi (89-90). Nel finale però sono ancora le triple di un Lanzi scatenato a dare al match lo strappo decisivo ed a consegnare a Ragusa il 92-99 finale e la nona vittoria del suo campionato, lasciando giocatori e pubblico di Corato nello sconforto per l'ennesimo successo mancato.CORATO: Corral 26, Manisi 18, Cabodevilla 9, Dip 6, Basile 16, De Rossi N.e., Mulevicius 6, Bavaro, Diaz, Capasso n.e., Paoletti 11. All. Gattone Ass.All. SilvestriniRAGUSA: .Cantone n.e., Brown 19, Cardinali 5, Piscetta 7, Fabi 19, Tumino, Adeola 16, Lanzi 25, Ianelli 8 All. Di GregorioARBITRI: Farina Valaori di Brindisi e De Carlo di LeccePARZIALI: 28-26 58-37 80-68 92-99