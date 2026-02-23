Una grande Fas Basket Corato espugna Mola di Bari

Dopo il ko interno contro Barcellona torna alla vittoria la Fas Basket Corato. I ragazzi di coach Marco Verile sfoderano una grande prestazione sia in attacco che in difesa, espugnano il PalaPinto di Mola di Bari vincendo 71-96 e centrano la quinta vittoria in trasferta di questo campionato.Parte bene Corato che sblocca la gara con i primi 3 punti di Paoletti, seguito subito da Cabodevilla (2-6). Mola però in avvio grazie ai canestri di Kebe e Beltramino tiene il ritmo dei coratini e rimane in scia nel punteggio (10-12). L'ingresso di Manisi (top scorer alla fine del match con 23 punti) da il primo scossone alla gara. 5 punti in fila del numero 2 ed il canestro di Dip regalano la prima fuga ai neroverdi (12-19). Mola prova a reagire ma ancora Manisi e Paoletti rintuzzano i tentativi di rientro dei locali. Nel finale di quarto le triple di Ramponi e Samardzic riavvicinano gli adriatici e tengono vivo un match molto veloce e scorrevole, con pochi falli fischiati e tante azioni da una parte e dall'altra. Nel Mola debutta il neo acquisto Simone Giovinazzo, grande ex della sfida per il suo passato recente in neroverde, arrivato soltanto da qualche ora nella sua nuova squadra. Il primo quarto si chiude quindi con Corato avanti 22-26.La seconda frazione inizia bene per Corato. I canestri di Corral e Manisi dai 6,75 riportano il vantaggio dei coratini sul +11 (22-33), mentre Mola non riesce a trovare la via del canestro barese ma ad infrangere la maledizione ci pensa Beltramino, che prova a scuotere i suoi. Mola prova a gettare il cuore oltre l'ostacolo e con D'Agnano e Jovanovic si riavvicina ai coratini, bravissimi però nei momenti importanti del match a riallungare con attacchi chirurgici e canestri efficaci come quelli di Paoletti e Dip (28-37). Beltramino continua a tenere a galla Mola (30-37) ma Corato reagisce e spegne le velleità adriatiche piazzando un break mortifero di 0-7 firmato Manisi, Paoletti e Dip (30-44). il tentativo di reazione molese si infrange sulla tripla di Rapini che rimette 12 punti di distacco tra i due team e manda Corato all'intervallo avanti 36-49 con i liberi ancora di Paoletti nel finale di tempo a suggellare la grande prova dei neroverdiAl rientro in campo dopo l'intervallo parte meglio Mola. I locali con Beltramino e D'Agnano prima e con Samardzic poi provano a ritornare nel match (46-54), ma i coratini non si lasciano sorprendere e riallungano con lo scatenato Manisi riallungando con il vantaggio che torna sopra la doppia cifra (48-62). la partita scorre via veloce con i locali che tentano di ritornare sotto nel punteggio. I coratini però trovano canestri importanti da Corral, che giganteggia sotto le plance adriatiche e tiene avanti Corato senza patemi. I baresi sono bravi anche in difesa a rendere la vita dura ai locali e nel finale di quarto allungano con Basile e con il canestro sulla sirena di Cabodevilla che vale il 60-76 dopo 30 minuti di gioco.Ultimo quarto in cui Corato controlla e gestisce ritmi e partita senza troppi patemi. Cabodevilla, Corral e capitan Basile segnano i canestri della definitiva vittoria contro un Mola che non riesce più a d essere pericolosa. I coratini non abbassano i ritmi e tengono il ritmo alto anche in difesa. Nel finale coach verile da spazio a tutta la sua panchina chiudendo con un quintetto di soli under sul parquet. Qualche minuto anche per il nuovo acquisto Braga, che può cosi esordire in neroverde e partecipare alla festa dei coratini, che vincono 71-96 e si rilanciano in classifica.MOLA NEW BASKET - FAS BASKET CORATO 71 – 96MOLA: Giovinazzo, Ramponi 14, Freimeyer n.e., Pautasso, Beltramino 11, D'Agnano 11, Samardzic 16, Jovanovic 2, Kebe 12, Mazzeo 3, Barnaba 2. All. SordiCORATO: Manisi 23, Cabodevilla 17, Dip 10, Rapini 7, Braga, Basile 10, Corral 17, De Rossi, Mulevicius, Diaz, Capasso, Paoletti 12. All. Verile Ass.All. SilvestriniARBITRI: Mogavero di Bellizzi (SA) e Perretti di NapoliPARZIALI: 22-26 36-49 60-76 71-96