FAS Basket Corato, vittoria convincente contro l'Adria Bari

Centra la sua seconda vittoria stagionale casalinga battendo l'Adria Bari 89-63

Corato - lunedì 19 gennaio 2026 15.17 Comunicato Stampa
Parte con il piede giusto il girone di ritorno della Fas Basket Corato, che centra la sua seconda vittoria stagionale casalinga battendo l'Adria Bari 89-63. Partita molto ben giocata dai coratini, sempre avanti nel punteggio e bravi a gestire bene i momenti chiave del match.

Corato recupera Manisi, assente con Monopoli ed inizialmente in panchina, ma perde De Rossi per influenza.

Primi due punti di Basile con Corato che parte bene e fa subito capire di volere la vittoria (7-2). Bari però si affida a Grassi e ad un immarcabile Calcagni e rimane in scia (13-11) in un match che si presenta godibile e dal punteggio alto . I ragazzi di Carolillo danno battaglia ai coratini che con Paoletti e Corral provano a mettere le cose in chiaro e a far gara di testa (19-14). Gli ospiti però non mollano e nel finale di quarto con lo scatenato Calcagni ed il canestro di Dabo raggiungono la parità a quota 21. Finale di quarto di marca neroverde che grazie ai liberi ancora di Corral e Paoletti chiude avanti la prima frazione sul 24-21.

Inizio di secondo quarto con Corato che trova 5 punti consecutivi con Mulevicius e Cabodevilla e prova a scappar via. Bari resta in scia ma ancora Mulevicius e le triple di Basile e Paoletti incendiano il PalaLosito e lanciano i coratini oltre la doppia cifra di vantaggio (37-26), con Bari che non riesce ad arginare una manovra neroverde aggressiva ed efficace, L'Adria prova a non mollare e con i canestri di Garcia, Vujic e Calcagni si tiene nel vivo della gara, mentre Corato mantiene il vantaggio sugli 8 punti circa di margine ed amministra i ritmi della partita. Il rientro in campo di Manisi da una soluzione tattica in più a coach Verile ma l'ultimo canestro del quarto è di marca ospite con Garcia che manda le due squadre all'intervallo lungo con Corato avanti 45-36

Terzo quarto in cui i coratini partono subito forte. Le triple di capitan Basile, in grande giornata ed assoluto protagonista del match con i suoi 27 punti, assieme ai canestri di Cabodevilla e Dip, portano Corato ad allungare nel parziale (55-38), mettendo una prima seria ipoteca sul risultato finale. I coratini sono padroni del campo e continuano a spingere ma Bari non è da meno e prova a rientrare in gara. Gli ospiti con i canestri di Grassi e Garcia approffittano, nei minuti finali del quarto, di un breve passaggio a vuoto dei locali per recuperare alcuni punti e riportarsi sul 61-51. L'ultima azione però è di Corato con Paoletti che da solo contro quasi tutta la difesa barese trova un gioco da 3 punti che infiamma il PalaLosito e manda le due squadre al riposo al 30esimo sul 64-51

Ultimo quarto in cui i coratini in avvio segnano subito da 3 con Mulevicius e Paoletti, stroncando sul nascere i tentativi di rimonta baresi. Coach Verile fa poi entrare i suoi senatori Corral, Dip e Basile che mettono il punto esclamativo sulla vittoria neroverde. Nel finale entrambi i coach lasciano ampio spazio ai propri under e per Corato arrivano i primi due punti in serie B di Lorenzo Giannattasio. Il match si chiude 89-63 con Corato che festeggia una buona prova con 2 punti importanti che la tengono in scia al duo Barcellona - Castellaneta

FAS BASKET CORATO – TECNOELEVA ADRIA BARI 89 – 63

CORATO: Manisi, Cabodevilla 8, Dip 8, Rapini, Basile 27, Corral 11, Giannattasio 2, Mulevicius 12, Bavaro, Diaz, Capasso 2, Paoletti 19 . All. Verile Ass.All. Silvestrini

BARI: Talluto 3, Musikic 4, Rubino 2, Calcagni 14, Madonna, Dabo 4, Vujic 10, Candelora n.e., Palmisano 1, Grassi 11, Garcia 14. All. Carolillo

ARBITRI: Laveneziana di Monopoli (BA) e Rodi di Brindisi

PARZIALI: 24-21 45-36 64-51 89-63
