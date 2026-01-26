Finale rocambolesco per la Nuova Matteotti Corato: Brindisi passa all’overtime

Finale beffardo che lascia laletteralmente con l'amaro in bocca: i ragazzi di coach Ambrico avevano praticamente vinto il match ma, proprio sulla sirena, arriva il tap in volante di Brunetti che manda la partita all'overtime e, di fatto, cambia l'inerzia dell'incontro perché la NMC, apparsa stanca a causa delle rotazioni ridotte al lumicino, non riesce a contrastare l'entusiasmo e il maggiore atletismo della ZBF Assi Brindisi che così si aggiudica la contesa con il punteggio diperde Mastrodonato per infortunio e schiera dal primo minuto D'Imperio, Zanassi, Marchioli, Pollice e De Santis. Dall'altra parte coach Laghezza deve ancora fare i conti con l'assenza di Ouattara e sceglie per il suo starting five Maffei, Valente, Datuowei, Guadalupi e Brunetti.Impatto devastante con il match per la Nuova Matteotti Corato che, grazie ai quattro punti messi a referto da Pollice e alla bomba di Zanassi, confeziona un parziale di 7-0 e si porta già sulla doppia cifra di vantaggio (14-2). La reazione di Brindisi tarda ad arrivare e ci pensa ancora Zanassi ad incrementare il vantaggio per la NMC: 22-7. Nel finale di quarto, Errico prova a dare la scossa ai suoi, ma il 2+1 di Zanassi consente alla NMC di chiudere il primo quarto avanti di 15 (27-12).Nel secondo quarto, Brindisi aumenta i giri del motore e la NMC progressivamente sparisce dal campo: gli ospiti, trascinati da Guadalupi e Brunetti, confezionano un parziale monstre di 14-0 e si portano ad un solo punto di distanza da Corato (27-26). De Santis realizza quello che sarà l'unico canestro della NMC su azione nel secondo quarto e ridà tre punti di vantaggio ai suoi (30-27), ma i quattro punti consecutivi messi a referto da Thioye regalano addirittura il vantaggio a Brindisi (30-32). Si va all'intervallo lungo sul 33-32 per la NMC grazie al 3/3 di Zanassi a cronometro fermo.In avvio di terzo quarto, la NMC si riporta nuovamente avanti nel risultato grazie a De Santis e ai liberi di Zanassi (37-34). Datuowei mette a segno due canestri di fila e accorcia le distanze per Brindisi (39-38), prima del miniparziale di 5-0 confezionato da De Santis e Marchioli che regala il momentaneo +6 alla NMC (44-38). Brindisi risponde colpo su colpo e, grazie ad un Maffei in grande spolvero e all'under Errico, confeziona un break di 12-2 e mette nuovamente la freccia (46-50). Nel finale di quarto, i padroni di casa si portano sul -1 grazie al canestro di Zanassi (50-51).Nel quarto periodo di gioco, Guadalupi e Maffei permettono a Brindisi di allungare (52-56). La NMC accorcia le distanze con il canestro di Marchioli e poi firma il sorpasso grazie ai due punti di De Santis (61-60). Il canestro dell'onnipresente Maffei vale il nuovo sorpasso per la ZBF (63-64). Il complessivo 3/4 di De Santis dalla lunetta a 25 secondi dalla fine della partita sembra dare la spallata decisiva al match (66-64) ma è proprio nell'azione finale si consuma il psicodramma: Maffei sbaglia la tripla della vittoria ma, nella lotta a rimbalzo, Brunetti anticipa tutti e firma il tap in volante che manda la partita all'overtime.Nel corso del tempo supplementare, Brindisi ne ha di più dal punto di vista dell'energia e, grazie alla schiacciata di Thioye, si porta a due possessi pieni di vantaggio dalla NMC (67-73). La bomba di Zanassi riaccende il PalaLosito (70-73) ma gli ospiti non mollano la presa e, trascinati da Brunetti e Maffei, volano sul + 7 (70-77). Marchioli e capitan D'Imperio provano a dare un senso agli ultimi secondi di gara (76-79) ma ormai è troppo tardi: la ZBF è cinica a cronometro fermo con Brunetti ed espugna Corato con il punteggio di 76-82 al termine di una partita ricca di colpi di scena.NMC: Zippari n.e., D'Imperio 3, De Santis 16, Rutigliano, Mastrodonato n.e., Marino 2, Pollice 8, Lovero, Marchioli 18, Martino, Zanassi 29. Coach: AmbricoBRINDISI: Thioye 8, Cecere n.e., Montanile n.e., Datuowei 14, Pagano n.e., Valente 3, Brunetti 22, Guadalupi 11, Errico 5, De Fazio, Maffei 19, Sironi n.e.. Coach: LaghezzaParziali: 27-12; 33-32; 50-51; 66-66; 76-82Arbitri: Franco di Bitritto e Loglisci di Gravina in PugliaUsciti per 5 falli: D'Imperio, Valente, Guadalupi