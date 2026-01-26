Basket Corato
Basket Corato
Basket

Finale rocambolesco per la Nuova Matteotti Corato: Brindisi passa all’overtime

Il tap in volante di Brunetti cambia le sorti della partita

Corato - lunedì 26 gennaio 2026 11.06 Comunicato Stampa
Finale beffardo che lascia la Nuova Matteotti Corato letteralmente con l'amaro in bocca: i ragazzi di coach Ambrico avevano praticamente vinto il match ma, proprio sulla sirena, arriva il tap in volante di Brunetti che manda la partita all'overtime e, di fatto, cambia l'inerzia dell'incontro perché la NMC, apparsa stanca a causa delle rotazioni ridotte al lumicino, non riesce a contrastare l'entusiasmo e il maggiore atletismo della ZBF Assi Brindisi che così si aggiudica la contesa con il punteggio di 76-82.

Coach Ambrico perde Mastrodonato per infortunio e schiera dal primo minuto D'Imperio, Zanassi, Marchioli, Pollice e De Santis. Dall'altra parte coach Laghezza deve ancora fare i conti con l'assenza di Ouattara e sceglie per il suo starting five Maffei, Valente, Datuowei, Guadalupi e Brunetti.

Impatto devastante con il match per la Nuova Matteotti Corato che, grazie ai quattro punti messi a referto da Pollice e alla bomba di Zanassi, confeziona un parziale di 7-0 e si porta già sulla doppia cifra di vantaggio (14-2). La reazione di Brindisi tarda ad arrivare e ci pensa ancora Zanassi ad incrementare il vantaggio per la NMC: 22-7. Nel finale di quarto, Errico prova a dare la scossa ai suoi, ma il 2+1 di Zanassi consente alla NMC di chiudere il primo quarto avanti di 15 (27-12).

Nel secondo quarto, Brindisi aumenta i giri del motore e la NMC progressivamente sparisce dal campo: gli ospiti, trascinati da Guadalupi e Brunetti, confezionano un parziale monstre di 14-0 e si portano ad un solo punto di distanza da Corato (27-26). De Santis realizza quello che sarà l'unico canestro della NMC su azione nel secondo quarto e ridà tre punti di vantaggio ai suoi (30-27), ma i quattro punti consecutivi messi a referto da Thioye regalano addirittura il vantaggio a Brindisi (30-32). Si va all'intervallo lungo sul 33-32 per la NMC grazie al 3/3 di Zanassi a cronometro fermo.

In avvio di terzo quarto, la NMC si riporta nuovamente avanti nel risultato grazie a De Santis e ai liberi di Zanassi (37-34). Datuowei mette a segno due canestri di fila e accorcia le distanze per Brindisi (39-38), prima del miniparziale di 5-0 confezionato da De Santis e Marchioli che regala il momentaneo +6 alla NMC (44-38). Brindisi risponde colpo su colpo e, grazie ad un Maffei in grande spolvero e all'under Errico, confeziona un break di 12-2 e mette nuovamente la freccia (46-50). Nel finale di quarto, i padroni di casa si portano sul -1 grazie al canestro di Zanassi (50-51).

Nel quarto periodo di gioco, Guadalupi e Maffei permettono a Brindisi di allungare (52-56). La NMC accorcia le distanze con il canestro di Marchioli e poi firma il sorpasso grazie ai due punti di De Santis (61-60). Il canestro dell'onnipresente Maffei vale il nuovo sorpasso per la ZBF (63-64). Il complessivo 3/4 di De Santis dalla lunetta a 25 secondi dalla fine della partita sembra dare la spallata decisiva al match (66-64) ma è proprio nell'azione finale si consuma il psicodramma: Maffei sbaglia la tripla della vittoria ma, nella lotta a rimbalzo, Brunetti anticipa tutti e firma il tap in volante che manda la partita all'overtime.

Nel corso del tempo supplementare, Brindisi ne ha di più dal punto di vista dell'energia e, grazie alla schiacciata di Thioye, si porta a due possessi pieni di vantaggio dalla NMC (67-73). La bomba di Zanassi riaccende il PalaLosito (70-73) ma gli ospiti non mollano la presa e, trascinati da Brunetti e Maffei, volano sul + 7 (70-77). Marchioli e capitan D'Imperio provano a dare un senso agli ultimi secondi di gara (76-79) ma ormai è troppo tardi: la ZBF è cinica a cronometro fermo con Brunetti ed espugna Corato con il punteggio di 76-82 al termine di una partita ricca di colpi di scena.

NUOVA MATTEOTTI CORATO - ZBF ASSI BRINDISI 76 - 82 dts

NMC: Zippari n.e., D'Imperio 3, De Santis 16, Rutigliano, Mastrodonato n.e., Marino 2, Pollice 8, Lovero, Marchioli 18, Martino, Zanassi 29. Coach: Ambrico

BRINDISI: Thioye 8, Cecere n.e., Montanile n.e., Datuowei 14, Pagano n.e., Valente 3, Brunetti 22, Guadalupi 11, Errico 5, De Fazio, Maffei 19, Sironi n.e.. Coach: Laghezza

Parziali: 27-12; 33-32; 50-51; 66-66; 76-82

Arbitri: Franco di Bitritto e Loglisci di Gravina in Puglia

Usciti per 5 falli: D'Imperio, Valente, Guadalupi
  • Nuova Matteotti Corato
La comunità Venezuelana scende in piazza a Corato
26 gennaio 2026 La comunità Venezuelana scende in piazza a Corato
Il Carnevale di Corato, un modello consolidato: il talk a Molfetta
26 gennaio 2026 Il Carnevale di Corato, un modello consolidato: il talk a Molfetta
Altri contenuti a tema
La Nuova Matteotti Corato a caccia del poker contro il Cus Foggia La Nuova Matteotti Corato a caccia del poker contro il Cus Foggia La partita andrà in scena sabato 10 gennaio
Nuova Matteotti Corato, al quarto posto in classifica dopo la seconda vittoria consecutiva Nuova Matteotti Corato, al quarto posto in classifica dopo la seconda vittoria consecutiva Zanassi mette a segno cinque punti consecutivi che risulteranno decisivi nell'economia dell'incontro
Pazza NMC, vittoria su Molfetta dopo una partita sulle montagne russe Pazza NMC, vittoria su Molfetta dopo una partita sulle montagne russe La Nuova Matteotti Corato si fa rimontare ma alla fine manda ko la Clean Up
Nuova Matteotti Corato di scena a Brindisi per l'anticipo del PalaMelfi Nuova Matteotti Corato di scena a Brindisi per l'anticipo del PalaMelfi Serie C Interregionale, NMC in trasferta contro al capolista ZBF Assi
Stagione 2025-2026, la Nuova Matteotti Corato si presenta alla città Stagione 2025-2026, la Nuova Matteotti Corato si presenta alla città Appuntamento fissato per questa sera in sala consiliare
Nuova Matteotti Corato, Marco D'Imperio nello staff tecnico Nuova Matteotti Corato, Marco D'Imperio nello staff tecnico Militerà nel prossimo campionato di Serie C Interregionale
Nuova Matteotti Corato, Gianpaolo Ambrico sarà il coach per la Serie C Interregionale Nuova Matteotti Corato, Gianpaolo Ambrico sarà il coach per la Serie C Interregionale Confermato per la stagione 2025/2026
Nmc, operazione riscatto contro Monteroni! Nmc, operazione riscatto contro Monteroni! La partita andrà in scena alle ore 18.00 al PalaLosito
Sconfitta nel finale per la Fas Basket Corato a Catanzaro
26 gennaio 2026 Sconfitta nel finale per la Fas Basket Corato a Catanzaro
Puglia Trail 2025: a Corato la cerimonia di premiazione del trail running regionale
26 gennaio 2026 Puglia Trail 2025: a Corato la cerimonia di premiazione del trail running regionale
Torna a Corato "Cinebonus ": biglietto del cinema ridotto per i giovani dai 14 a 35 anni
26 gennaio 2026 Torna a Corato "Cinebonus": biglietto del cinema ridotto per i giovani dai 14 a 35 anni
Prosegue il buon momento del Corato: termina 0-0 al ‘Comunale’ contro il Virtus Palese
26 gennaio 2026 Prosegue il buon momento del Corato: termina 0-0 al ‘Comunale’ contro il Virtus Palese
Ruba un trattore, ma viene rintracciato dalla Metronotte. Scatta l'inseguimento
25 gennaio 2026 Ruba un trattore, ma viene rintracciato dalla Metronotte. Scatta l'inseguimento
Corato-Virtus Palese, Como: «Buon periodo. Adesso i tifosi devono starci vicino»
24 gennaio 2026 Corato-Virtus Palese, Como: «Buon periodo. Adesso i tifosi devono starci vicino»
Luca Gagliardi è il nuovo Presidente della Camera Penale di Trani
24 gennaio 2026 Luca Gagliardi è il nuovo Presidente della Camera Penale di Trani
Disagi sulla linea ferroviaria FBN: «Un'odissea quotidiana per i pendolari di Corato»
23 gennaio 2026 Disagi sulla linea ferroviaria FBN: «Un'odissea quotidiana per i pendolari di Corato»
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.