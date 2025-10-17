Nuova Matteotti Corato di scena a Brindisi per l'anticipo del PalaMelfi

Sabato 18 ottobre la Nuova Matteotti Corato di coach Ambrico sarà impegnata al PalaMelfi di Brindisi contro la momentanea capolista ZBF Assi Brindisi, match valido per la terza giornata del campionato di Serie C Interregionale, girone N.Dopo l'inaspettato, ma meritato, traguardo delle semifinali play-off dello scorso anno, la ZBF Assi Brindisi ha iniziato alla grande anche questa nuova stagione di campionato grazie al successo casalingo contro Lecce (86-80) e la netta vittoria esterna sul campo di Barletta (60-87) che stanno garantendo alla formazione biancorossa il primo posto in classifica a punteggio pieno in coabitazione con Ceglie, Nardò, Monteroni e New Virtus Mesagne.Sono ben cinque i giocatori in doppia cifra di media per la compagine allenata dal confermato coach Luca Laghezza: si tratta della guardia ex Dinamo Brindisi Daniel Datuowei (22.0 punti a partita), del play argentino Nicolas Maffei (15.0 punti a partita), del capitano Luigi Brunetti (11.5 punti a partita) e dei confermati, prodotto del settore giovanile della Valtur Brindisi, Matteo Valente e Tommaso Guadalupi (10.5 punti a partita per entrambi).La partita andrà in scena sabato 18 ottobre al PalaMelfi di Brindisi alle ore 18.00 e sarà arbitrata dai signori Grossi di Bari e Palmisani di Monopoli.