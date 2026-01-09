La Nuova Matteotti Corato a caccia del poker contro il Cus Foggia

Archiviato il girone di andata con il successo casalingo contro AP Monopoli, sabato 10 gennaio la Nuova Matteotti Corato sfiderà, tra le mura amiche del PalaLosito, il Consorzio Prometeo Foggia per l'anticipo della prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C Interregionale.Il Consorzio Prometeo Cus Foggia occupa attualmente il terzultimo posto in classifica a quota 6 punti (3 vittorie e 9 sconfitte) con 924 punti segnati (media di 77.0 punti a partita) e 965 punti subiti (media di 80.4 punti a partita – seconda peggior difesa). Nel precedente weekend di campionato, i foggiani hanno rimediato la quinta sconfitta consecutiva con il ko sul campo di Barletta (91-80).Il quintetto tipo della compagine di coach Alessandro Ciccone è composto dal play classe 2004 Stefano Bruttini (15.5 punti a partita), dalla guardia classe 1992 Aldo Gatta, dall'ala piccola classe 2003 Antonio Canistro (13.8 punti a partita), dall'ala grande classe 1988 Enrico Lioce (20.0 punti a partita) e dal centro finlandese classe 2003 Aleksi Liukko. Completano il roster Zagni, Ianzano, Aliberti, Padalino, Dudik e gli under Colapietro e Taranto.Nel match di andata disputato lo scorso 5 ottobre, al PalaRusso il Cus Foggia ha sconfitto la NMC con il punteggio di 94-87.La partita andrà in scena sabato 10 gennaio alle ore 19.00 al PalaLosito e sarà arbitrato dai signori Serra e Siragusa, entrambi di Brindisi.La partita sarà trasmessa sulla nostra pagina Facebook con la telecronaca di Edoardo Varesano.