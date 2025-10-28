Pazza NMC, vittoria su Molfetta dopo una partita sulle montagne russe

NUOVA MATTEOTTI CORATO - PALLACANESTRO CLEAN UP MOLFETTA 68 – 65



NMC: Torella n.e., Zippari n.e., D'Imperio, De Santis 8, Rutigliano n.e., Mastrodonato 6, Marino 2, Pollice 11, Lovero n.e., Marchioli 13, Martino, Zanassi 29. Coach: Ambrico



MOLFETTA: Chiriatti 10, Sasso 13, Didonna 9, Ruggiero n.e., Solimini, Mongelli 9, Costa, Altamura 5, Kotnik 12, Ancona n.e., Sciangalepore 7, Dashja n.e. Coach: Gesmundo



Parziali: 31-18; 47-34; 58-53; 68-65



Arbitri: Loglisci di Gravina in Puglia e Russo di Mola di Bari



Usciti per 5 falli: Didonna

Partita non adatta ai deboli di cuore al PalaLosito: dopo essere stati avanti di 17 punti nel corso del terzo quarto, la Nuova Matteotti Corato si fa rimontare da una mai doma Pallacanestro Clean Up Molfetta ma, nel finale di gara, una difesa arcigna e il canestro di Marchioli regalano ai biancoblu la seconda vittoria consecutiva (68-65 il risultato finale).Coach Ambrico conferma, per la quarta partita di fila, il quintetto composto da D'Imperio, Zanassi, Marchioli, Pollice e De Santis. Dall'altra parte coach Gesmundo, privo dell'infortunato Pugliese, si affida dal primo minuto a Sasso, Chiriatti, Didonna, Mongelli e Kotnik.Avvio veemente di partita per Molfetta che, pronti via, si porta sul 0-7 grazie alla bomba di Chiriatti. La risposta di Corato non si fa attendere e, grazie alle conclusioni vincenti di Zanassi e Marchioli, si porta sull'8-9. Kotnik ritorna a timbrare il cartellino per gli ospiti (8-12), prima del miniparziale biancoblu con De Santis a firmare il primo vantaggio della NMC (14-12). Il finale di primo quarto è un monologo NMC: parziale monstre di 15-2 con un Zanassi scatenato autore di otto punti consecutivi (29-15). Alla tripla di Sciangalepore risponde Mastrodonato: si va al primo miniriposo sul +13 NMC (31-18).La bomba di Pollice, in apertura di secondo quarto, regala il +14 agli Ambrico boys (34-20), prima del break di 8-0 confezionato da Molfetta con Sasso sugli scudi (34-28). La NMC risponde colpo su colpo e, grazie alla tripla di Mastrodonato e ai tre punti consecutivi di Zanassi, ritorna ad avere 14 punti di vantaggio (42-28). Nel finale di quarto, prima il canestro di Didonna, poi la firma di Pollice mandano le proprie squadre negli spogliatoi sul punteggio di 47-34.Zanassi protagonista anche nel terzo quarto: i primi sei punti della NMC portano la firma proprio della guardia nativa di La Plata e i padroni di casa trovano il massimo vantaggio sul 53-36. In un terzo quarto avaro di emozioni in cui i biancoblu mantengono costantemente la doppia cifra di vantaggio, Molfetta ha un sussulto e, approfittando di un calo di energie della NMC, mette a referto un parziale di 8-0: il terzo periodo di gioco si chiude sul 58-53.Marchioli e Zanassi provano a tenere Molfetta a debita distanza (63-55) ma, in questa fase, Molfetta ha in mano l'inerzia della gara e, grazie alla bomba di Mongelli, impatta incredibilmente a quota 63. Al canestro di Pollice in contropiede, risponde il 2/2 dalla lunetta di Altamura: risultato nuovamente in parità (65-65). Marchioli riporta avanti la NMC con un canestro del suo repertorio (67-65). Zanassi e Pollice compiono due giocate difensive fondamentali nell'economia della partita: prima la stoppata su Sasso, poi la chiusura su Sciangalepore negano alla compagine di coach Gesmundo la gioia del pareggio. Marchioli fa 1/2 ai liberi e Altamura tenta, invano, il miracolo da oltre centrocampo: la NMC vince 68-65 contro Molfetta e vola a quota 4 punti in classifica.