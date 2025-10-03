Nuova Matteotti Corato
Nuova Matteotti Corato
Stagione 2025-2026, la Nuova Matteotti Corato si presenta alla città

Appuntamento fissato per questa sera in sala consiliare

Corato - venerdì 3 ottobre 2025 Comunicato Stampa
Nella splendida location della sala consiliare del Palazzo di Città e alla presenza delle autorità comunali, oggi, venerdì 3 ottobre, alle ore 19.30, si terrà la presentazione della Nuova Matteotti Corato per la stagione 2025-2026, organizzata con il patrocinio del Comune di Corato.

«Si invitano la cittadinanza, la stampa e i tifosi a partecipare all'evento, perché sarà l'occasione giusta per illustrare le attività nelle quali la Nuova Matteotti Corato sarà impegnata in questa stagione sportiva (settore minibasket, settore giovanile e Serie C Interregionale) e per conoscere da vicino l'intero roster dei giocatori che disputerà il campionato di Serie C Interregionale e lo staff tecnico guidato da coach Gianpaolo Ambrico» si legge nella nota della NMC.


