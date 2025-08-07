Nuova Matteotti Corato, Gianpaolo Ambrico sarà il coach per la Serie C Interregionale

Lacomunica che, anche per la stagione 2025/2026,sarà ildella prima squadra che militerà nel campionato diArrivato sulla panchina della NMC in punta di piedi a dicembre 2024, il 42enne coach, nativo di Tricarico, ha subito conquistato la fiducia e la stima di tutto l'ambiente biancoblu grazie alla sua impeccabile professionalità, al modo di interpretare le partite basato sul suo inconfondibile credo «divertirsi e difendere alla morte» e, soprattutto, grazie ai risultati ottenuti sul campo che hanno portato la NMC a sfiorare i play off che sembravano un miraggio dopo l'avvio disastroso di campionato.