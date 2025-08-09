Marco DImperio
Nuova Matteotti Corato, Marco D'Imperio nello staff tecnico

Militerà nel prossimo campionato di Serie C Interregionale

Corato - sabato 9 agosto 2025 Comunicato Stampa
Ufficializzato lo staff tecnico della Nuova Matteotti Corato. Ecco il primo tassello del roster che militerà nel prossimo campionato di Serie C Interregionale: si tratta del play classe 2004 Marco D'Imperio.

178 cm, Marco, prodotto del settore giovanile biancoblu, disputerà la sua quinta stagione consecutiva in prima squadra, la stagione della possibile consacrazione, dopo una carriera caratterizzata da qualche infortunio di troppo, in cui potrà recitare un ruolo da protagonista in cabina di regia e sfoggiare a pieno regime il suo talento fatto di ottima visione di gioco e un buonissimo tiro dalla media.

Nella scorsa stagione, D'Imperio ha collezionato 26 presenze tra regular season e play out, condite da 81 punti totali (media di 3.1 punti a partita) con high score di 11 punti nel match casalingo vinto contro Monteroni.

Anche per la stagione sportiva 2025-2026, Marco indosserà la maglia n. 2.
