Una stoica e arrembante Nuova Matteotti Corato sfiora il colpaccio a Mesagne

Sconfitta esterna per lache, nel match valido per la sesta giornata del girone di ritorno, sfodera una grande prestazione per oltre tre quarti ma deve arrendersi al cospetto della corazzatache si aggiudica la contesa con il risultato di: una sconfitta che lascia la NMC con l'amaro in bocca perché i biancoblu hanno tenuto testa ad un avversario costruito per conquistare la promozione ma, allo stesso tempo, consegna alla NMC la consapevolezza di potersela giocare alla pari con chiunque.Coach Olive schiera dal primo minuto Fouce Romani, Giuri, Coppola, Azzaro e Idrissou. Dall'altra parte coach Ambrico deve fare i conti ancora una volta con l'assenza di Mastrodonato e si affida all'ormai collaudato starting five composto da capitan D'Imperio, Zanassi, Marchioli, Pollice e De Santis.Avvio entusiasmante di partita con i padroni di casa avanti 6-0 grazie al timbro di Idrissou a cui la NMC replica con un break di 5-0 confezionato da Zanassi e Marchioli (6-5). Mesagne fa valere sin da subito il suo strapotere fisico e, grazie ad Azzaro e a Coppola, si porta sul +7 (16-9). La NMC risponde con la bomba di Zanassi (18-14). Nel finale di quarto, Mesagne allunga sul +6 con la tripla di Azzaro (22-16), ma la NMC si rifà sotto con i canestri di Zanassi e De Santis e chiude il primo quarto sotto di due lunghezze (22-20).Il 2/2 di Zanassi dalla lunetta consente alla NMC di impattare a quota 22 ma Mesagne ritorna avanti nel punteggio con un parziale di 8-0 firmato da Fouce Romani e Divac (30-22), prima del ritorno di fiamma biancoblu che, grazie alle triple di D'Imperio e Marino, accorcia le distanze (30-28). La NMC, approfittando anche di qualche fallo di troppo fischiato ai padroni di casa, prende le redini del match e, complice anche un'ottima fase difensiva, firma il sorpasso in chiusura di primo secondo quarto con un parziale di 9-2 (37-39). Nel finale, a Coppola risponde ancora capitan D'Imperio: si va negli spogliatoi sul 39-42.Terzo quarto equilibrato con la NMC che si porta sul +3 con i canestri di De Santis e Marchioli (43-46). Fouce Romani e Giuri tengono a galla Mesagne con la loro qualità offensiva (54-53). Gli ospiti reagiscono con la premiata ditta Marchioli-De Santis e rimettono la freccia nel risultato (54-57). Tuttavia, nelle battute conclusive del quarto, la NMC stacca la spina dall'interruttore della concentrazione e Mesagne la punisce con un parziale di 9-0: in parziale il 2+1 di Bangu Mbenza sulla sirena si rivelerà decisivo nell'economia della gara (63-57 a fine terzo quarto).Nel quarto quarto, Mesagne aumenta i giri del motore e, grazie ai punti messi a referto da Divac e Idrissou, vola sul +10 (69-59). La NMC prova a reagire con la bomba di Zanassi, ma i ragazzi di coach Olive sono efficaci in attacco e, con Coppola e Idrissou, ritornano ad avere tre possessi di vantaggio (78-69). Marchioli si accende e segna due triple consecutive che portano gli Ambrico Boys sul -5 (80-75). La conclusione da 3 di Zanassi, che avrebbe a Corato di andare incredibilmente sul -2, ruota intorno al ferro in modo beffardo: è in quel momento che si infrange il sogno di una clamorosa rimonta. Dall'altra parte, Mesagne è chirurgica a cronometro fermo con Giuri e Fouce Romani e conquista la sua sesta vittoria consecutiva con il risultato di 85-76, ma onore alla NMC per aver giocato alla pari con una corazzata come la New Virtus Mesagne.Rossotono New Virtus Mesagne - Nuova Matteotti Corato 85 – 76MESAGNE: Idrissou 8, Meroza n.e., Piscitelli, Fouce Romani 18, Divac 10, Berdychevskyi n.e., Giuri 13, Cito n.e., Pecere n.e., Coppola 7, Azzaro 22, Bangu Mbenza 7. Coach: OliveNMC: Zippari n.e., D'Imperio 11, De Santis 16, Rutigliano n.e., Mastrodonato n.e., Marino 6, Pollice 2, Lovero n.e., Marchioli 16, Gatta 2, Martino n.e., Zanassi 23. Coach: AmbricoParziali: 22-20; 39-42; 63-57; 85-76Arbitri: Ricciardi di Santeramo in Colle e Fiorentino di BariUsciti per 5 falli: Pollice