Nuova Matteotti Corato, al quarto posto in classifica dopo la seconda vittoria consecutiva

Seconda vittoria consecutiva per la Nuova Matteotti Corato che, nell'anticipo della penultima giornata del girone di andata del campionato di Serie C Interregionale, espugna il Pala "De Francesco" di Mesagne grazie al 70-77 rifilato ai padroni di casa della Mens Sana Mesagne: con questo successo, gli Ambrico boys chiudono alla grande il 2025 e, approfittando del passo falso inaspettato di Brindisi contro Francavilla, si portano momentaneamente al quarto posto in classifica a quota 12 punti.Coach Mellone, privo degli infortunati Potì e Gallo, sceglie per il suo starting five Calò, Polifemo, Ciccarese, Cerminara e Miculis. Dall'altra parte, l'ormai collaudato starting five per coach Ambrico composto da capitan D'Imperio, Zanassi, Marchioli, Pollice e De Santis.Partenza sprint della Nuova Matteotti Corato che, sull'asse Zanassi-De Santis, si porta subito sul 2-9. La reazione dei padroni di casa è affidata alle iniziative di Polifemo e Gualano che confezionano un parziale di 6-0 e consentono a Mesagne di andare sul -2 (11-13). Nel finale di quarto, ci pensano Marchioli e Mastrodonato a rimpinguare il vantaggio: si va al primo miniriposo con la NMC avanti di sette lunghezze (13-20).Anche nel secondo quarto, i ragazzi di coach Ambrico hanno il pallino del gioco e, grazie al canestro di Mastrodonato e alla bomba di Marino, trovano la doppia cifra di vantaggio (15-25). Mesagne prova a reagire grazie ai tiri liberi e ad una situazione falli un po' critica in casa NMC (27-34). Zanassi, con un gioco da tre punti, regala il momentaneo + 13 ai suoi (29-42). Si va all'intervallo lungo sul 33-44 dopo il canestro di Marchioli e l'1/2 di Polifemo dalla lunetta.Nel terzo quarto, i biancoblu provano a dare una spallata al match grazie ai canestri realizzati in serie da Marino, Pollice e Marchioli: in particolare, la seconda bomba di serata dell'arciere di Monte Urano permette alla NMC di andare addirittura sul + 16 (40-56). I padroni di casa non vogliono recitare la parte della vittima sacrificale e, negli ultimi minuti di terzo quarto, mettono a referto un parziale di 9-0 con Gualano e Calò sugli scudi, portandosi a soli sei punti di distanza da Corato (52-58).Il canestro di Polifemo, in apertura di secondo quarto, regala il -4 alla Mens Sana (54-58), prima del prezioso 2+1 siglato da un sorprendente Mastrodonato (54-61). Marchioli e Zanassi provano a tenere a debita distanza Mesagne (57-66) che, tuttavia, rientra nuovamente in partita grazie a Calò e Miculis (61-66). Nella fase più delicata del match, vengono fuori il talento e la leadership di Zanassi che si carica la squadra sulle spalle e mette a segno cinque punti consecutivi che risulteranno decisivi nell'economia dell'incontro (63-73). Calò e Gualano rendono meno amaro il passivo: al Pala "De Francesco", la NMC vince 70-77 e chiude il 2025 al quarto posto in classifica.MENS SANA MESAGNE - NUOVA MATTEOTTI CORATO 70 – 77MESAGNE: Gualano 17, Polifemo 16, Gallo n.e., Carriero n.e., Miculis 11, Baran Coronil, Calò 19, Cerminara, Baronchelli, Panico 2, Perrucci n.e., Ciccarese 5. Coach: MelloneNMC: D'Imperio 2, De Santis 6, Rutigliano n.e., Mastrodonato 7, Marino 9, Pollice 12, Lovero n.e., Marchioli 20, Martino, Zanassi 21. Coach: AmbricoParziali: 13-20; 33-44; 52-58; 70-77Arbitri: Ricciardi di Santeramo in Colle e Grossi di BariUsciti per 5 falli: Miculis, De Santis