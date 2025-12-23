Nuova Matteotti Corato
Nuova Matteotti Corato, al quarto posto in classifica dopo la seconda vittoria consecutiva

Zanassi mette a segno cinque punti consecutivi che risulteranno decisivi nell'economia dell'incontro

Corato - lunedì 22 dicembre 2025 13.14 Comunicato Stampa
Seconda vittoria consecutiva per la Nuova Matteotti Corato che, nell'anticipo della penultima giornata del girone di andata del campionato di Serie C Interregionale, espugna il Pala "De Francesco" di Mesagne grazie al 70-77 rifilato ai padroni di casa della Mens Sana Mesagne: con questo successo, gli Ambrico boys chiudono alla grande il 2025 e, approfittando del passo falso inaspettato di Brindisi contro Francavilla, si portano momentaneamente al quarto posto in classifica a quota 12 punti.

Coach Mellone, privo degli infortunati Potì e Gallo, sceglie per il suo starting five Calò, Polifemo, Ciccarese, Cerminara e Miculis. Dall'altra parte, l'ormai collaudato starting five per coach Ambrico composto da capitan D'Imperio, Zanassi, Marchioli, Pollice e De Santis.

Partenza sprint della Nuova Matteotti Corato che, sull'asse Zanassi-De Santis, si porta subito sul 2-9. La reazione dei padroni di casa è affidata alle iniziative di Polifemo e Gualano che confezionano un parziale di 6-0 e consentono a Mesagne di andare sul -2 (11-13). Nel finale di quarto, ci pensano Marchioli e Mastrodonato a rimpinguare il vantaggio: si va al primo miniriposo con la NMC avanti di sette lunghezze (13-20).

Anche nel secondo quarto, i ragazzi di coach Ambrico hanno il pallino del gioco e, grazie al canestro di Mastrodonato e alla bomba di Marino, trovano la doppia cifra di vantaggio (15-25). Mesagne prova a reagire grazie ai tiri liberi e ad una situazione falli un po' critica in casa NMC (27-34). Zanassi, con un gioco da tre punti, regala il momentaneo + 13 ai suoi (29-42). Si va all'intervallo lungo sul 33-44 dopo il canestro di Marchioli e l'1/2 di Polifemo dalla lunetta.

Nel terzo quarto, i biancoblu provano a dare una spallata al match grazie ai canestri realizzati in serie da Marino, Pollice e Marchioli: in particolare, la seconda bomba di serata dell'arciere di Monte Urano permette alla NMC di andare addirittura sul + 16 (40-56). I padroni di casa non vogliono recitare la parte della vittima sacrificale e, negli ultimi minuti di terzo quarto, mettono a referto un parziale di 9-0 con Gualano e Calò sugli scudi, portandosi a soli sei punti di distanza da Corato (52-58).

Il canestro di Polifemo, in apertura di secondo quarto, regala il -4 alla Mens Sana (54-58), prima del prezioso 2+1 siglato da un sorprendente Mastrodonato (54-61). Marchioli e Zanassi provano a tenere a debita distanza Mesagne (57-66) che, tuttavia, rientra nuovamente in partita grazie a Calò e Miculis (61-66). Nella fase più delicata del match, vengono fuori il talento e la leadership di Zanassi che si carica la squadra sulle spalle e mette a segno cinque punti consecutivi che risulteranno decisivi nell'economia dell'incontro (63-73). Calò e Gualano rendono meno amaro il passivo: al Pala "De Francesco", la NMC vince 70-77 e chiude il 2025 al quarto posto in classifica.

MENS SANA MESAGNE - NUOVA MATTEOTTI CORATO 70 – 77

MESAGNE: Gualano 17, Polifemo 16, Gallo n.e., Carriero n.e., Miculis 11, Baran Coronil, Calò 19, Cerminara, Baronchelli, Panico 2, Perrucci n.e., Ciccarese 5. Coach: Mellone

NMC: D'Imperio 2, De Santis 6, Rutigliano n.e., Mastrodonato 7, Marino 9, Pollice 12, Lovero n.e., Marchioli 20, Martino, Zanassi 21. Coach: Ambrico

Parziali: 13-20; 33-44; 52-58; 70-77

Arbitri: Ricciardi di Santeramo in Colle e Grossi di Bari

Usciti per 5 falli: Miculis, De Santis
