Sabato 6 e domenica 7 agosto è andato in scena in piazza Cesare Battisti, a Corato, il 3 contro 3 targato Nuova Matteotti inserito nel cartellone di eventi estivi "Sei la mia città".Ben 30 squadre (23 delle quali Under) si sono sfidate sul campo da gioco allestito per l'occasione dal team NMC richiamando le attenzioni e suscitando le curiosità di un pubblico numeroso malgrado le elevate temperature. Una bella risposta in termini di partecipazione per l'appuntamento organizzato dal club biancazzurro, che ha rivolto un ringraziamento al Sindacoe al vicesindacoper aver reso possibile la realizzazione del torneo.