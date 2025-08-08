Il Basket Corato tra le migliori squadre d'Italia della DNG Under 19 Eccellenza

Per il terzo anno consecutivo, ilè tra le migliori squadre d'Italia dellae proverà a contendere lo scettro di regina della categoria ai più grandi settori giovanili del nostro basket, autentiche corazzate della palla a spicchi.Una soddisfazione enorme per la società coratina e per il presidente, che ripaga di tanti sforzi e sacrifici fin qui fatti verso i giovani e il settore giovanile., assieme a piazze storiche come Napoli, Avellino, Brindisi., di cui quattro pugliesi, con la nostra regione che si conferma fiore all'occhiello per quanto riguarda il basket giovanile.Settantadue in tutto le aventi diritto a partecipare con quattro wild card tra cui Roseto e Catanzaro. Un parterre de roi, un vero e proprio gran galà del basket a cui Corato parteciperà cercando di lasciare il segno.Nelle ultime due stagioni i neroverdi hanno sempre sfiorato l'accesso alle finali nazionali, perdendo agli spareggi un passo prima di entrare tra le magnifiche sedici. Lo scorso anno è stata fatale la sfida a Caserta contro Torino, con il nome del Basket Corato arrivato in tutta Italia sugli schermi di tanti appassionati, dopo il terzo posto in regular season. Ci riproveranno ancora i baresi, con ancor più voglia e ancor più fame, ad arrivare più in alto possibile.Grande ovviamente la soddisfazione per il presidente Marulli e tutta la società appena saputa questa bella notizia, che come detto ripaga di tanti sacrifici eAncora non si conosce la composizione del girone, ma conta il fatto che Corato ci sarà e darà battaglia su ogni parquet per portare più in alto possibile il nome della società e della nostra città.