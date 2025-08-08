Basket Corato DNG Under Eccellenza
Basket

Il Basket Corato tra le migliori squadre d'Italia della DNG Under 19 Eccellenza

Grande soddisfazione per il presidente Antonio Marulli

Corato - venerdì 8 agosto 2025 Comunicato Stampa
Per il terzo anno consecutivo, il Basket Corato è tra le migliori squadre d'Italia della DNG Under 19 Eccellenza e proverà a contendere lo scettro di regina della categoria ai più grandi settori giovanili del nostro basket, autentiche corazzate della palla a spicchi.

Una soddisfazione enorme per la società coratina e per il presidente Antonio Marulli, che ripaga di tanti sforzi e sacrifici fin qui fatti verso i giovani e il settore giovanile. Corato sarà una delle uniche otto rappresentanti del Sud Italia prescelte, assieme a piazze storiche come Napoli, Avellino, Brindisi. Soltanto otto squadre al Meridione, di cui quattro pugliesi, con la nostra regione che si conferma fiore all'occhiello per quanto riguarda il basket giovanile.

Settantadue in tutto le aventi diritto a partecipare con quattro wild card tra cui Roseto e Catanzaro. Un parterre de roi, un vero e proprio gran galà del basket a cui Corato parteciperà cercando di lasciare il segno.

Nelle ultime due stagioni i neroverdi hanno sempre sfiorato l'accesso alle finali nazionali, perdendo agli spareggi un passo prima di entrare tra le magnifiche sedici. Lo scorso anno è stata fatale la sfida a Caserta contro Torino, con il nome del Basket Corato arrivato in tutta Italia sugli schermi di tanti appassionati, dopo il terzo posto in regular season. Ci riproveranno ancora i baresi, con ancor più voglia e ancor più fame, ad arrivare più in alto possibile.

Grande ovviamente la soddisfazione per il presidente Marulli e tutta la società appena saputa questa bella notizia, che come detto ripaga di tanti sacrifici e pone di diritto Corato tra le società riconosciute e rispettate anche fuori dai confini pugliesi nel basket giovanile.

Ancora non si conosce la composizione del girone, ma conta il fatto che Corato ci sarà e darà battaglia su ogni parquet per portare più in alto possibile il nome della società e della nostra città.
  • Basket Corato
  • Under 19 Eccellenza
