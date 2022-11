Classifica Eccellenza pugliese, girone A

Il gol realizzato da Diomandé al 32esimo ha consentito al Corato di piegare il Foggia Incedit e issarsi al comando della classifica nel girone A del torneo di Eccellenza. La formazione neroverde si è imposta giovedì pomeriggio al "Coppi" nella ripresa del match sospeso a metà per infortunio dell'arbitro lo scorso 23 ottobre. Sostenuti da un pubblico molto numeroso malgrado la data infrasettimanale, i ragazzi allenati da Fabio Di Domenico sono riusciti a cogliere l'opportunità di imporsi e tre punti fondamentali, con i quali si sono tolti la soddisfazione di raggiungere il Manfredonia in vetta e staccare il Bisceglie di due lunghezze.Gara vivace: bravo Addario su Ambrosino in apertura, impreciso Diomandé al 49', attento l'estremo ospite Caparro su Frappampina. La rete decisiva è nata da un'iniziativa dell'ottimo Brandonisio sull'out destro: traversone basso sfruttato dal centrocampista ivoriano con un destro di prima intenzione imprendibile per il portiere foggiano. Domenica, al "Poli", l'insidioso match con il Borgorosso Molfetta quarto in graduatoria., Manfredonia 19; Bisceglie 17; Borgorosso Molfetta 15; Unione Sportiva Mola 14; Canosa 11; Real Siti, San Severo, Orta Nova 10; Unione Calcio Bisceglie 9; Polignano 8; San Marco in Lamis 7; Foggia Incedit 3; Vigor Trani 0.