Inclusione sportiva: torna a Corato il Torneo delle 4 Torri

Corato - venerdì 10 ottobre 2025 Comunicato Stampa
Dopo il grande successo dello scorso anno, alla sua prima edizione, torna anche quest'anno il "Torneo Cestistico le 4 Torri", evento targato Basket Corato che vuole veicolare la promozione del basket, l'inclusione sportiva in età giovanile ed il sano divertimento.

L'evento si svolgerà domenica 12 ottobre prossimo, presso il PalaLosito di Corato. Una manifestazione che, con il patrocinio della Regione Puglia, mira ad unire vari aspetti del basket, da quello ludico e più propriamente tecnico a quello sociale.

Domenica mattina si terrà dunque un torneo con le squadre esordienti di Basket Corato, Polisportiva Basket Bitritto ed Avis Trani.

Le gare saranno intervallate da approfondimenti che vedranno protagonista il Dottor Niccolò Varesano, in quale terrà un simpatico momento denominato "Indovina le Kcal?" attinente all'importanza dell'attività fisica, combinata alla corretta alimentazione, intrattenendo così genitori, atleti ed ospiti sull'impatto di una dieta equilibrata per una migliore qualità della vita.

La manifestazione è svolta in collaborazione con Proloco, ente di promozione del territorio, e Eos, una cooperativa sociale nata per far crescere e migliorare la qualità della vita sociale, favorendo l'integrazione dei più deboli.

Ma la vera sorpresa della manifestazione sarà la partecipazione di un importante testimonial sportivo, una vera e propria leggenda del nostro basket come Antonello Riva.

Il grande ex giocatore, tra l'altro papà di Ivan che ha giocato con la maglia neroverde, prenderà parte con un videomessaggio sulla bellezza del basket e dello sport in generale, con un approfondimento di contrasto al doping, a supporto di questa bellissima mattinata.

A conclusione del torneo, grazie anche all'aiuto del privato Carelettronica, una premiazione finale con un riconoscimento bio by Ecoteca Sostenibile, una bottega ecosostenibile che attua attraverso i suoi prodotti delle misure per la riduzione dei rifiuti.

Un evento quindi che continua a posizionare il Basket Corato in prima fila nel campo non solo sportivo ma anche sociale e cittadino.
