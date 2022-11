Vale davvero tantissimo, il gol realizzato da Frappampina, in contropiede, al 77' della sfida giocata domenica mattina dal Corato sul sintetico del "Poli" contro il Borgorosso Molfetta. Un diagonale preciso da fuori area mandato alle spalle del portiere avversario. Una rete preziosa, che ha consentito ai neroverdi di mister Fabio Di Domenico di mantenere il comando della classifica nel girone A del torneo di Eccellenza pugliese.Il Corato ha così "risposto" al Manfredonia, che nell'anticipo di sabato aveva regolato l'Unione Sportiva Mola (2-0) sul terreno di San Ferdinando di Puglia. Prova di carattere e maturità, quella di Suriano e compagni, che hanno dimostrato di non soffrire le vertigini dell'alta classifica: il resto lo fa la crescita esponenziale di alcuni giovani calciatori, dal match winner di giornata all'ottimo Brandonisio, sostenuta e supportata dagli elementi più esperti nell'organico neroverde. L'ambiente si gode il primato in graduatoria, decisamente meritato e frutto di un ottimo lavoro compiuto dalla dirigenza in fase di costruzione e miglioramento del roster oltre che, naturalmente, dallo staff tecnico. Domenica 20 novembre, al "Coppi" di Ruvo, la sfida al vertice contro il Bisceglie.