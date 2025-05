La Fas Basket Corato batte il Barcellona e centra la salvezza in serie B interregionale

FAS BASKET CORATO - NEXTCASA BARCELLONA 65 – 52

Missione compiuta per ladi coachche vince gara 3 al PalaLosito battendo Barcellona 65-52 e centrano la salvezza in casa. I coratini, dunque, si guadagnano la permanenza in serie B Interregionale, mentre Barcellona se la vedrà con Antoniana per cercare di salvarsi.con le due squadre che si equivalgono.sblocca i coratini, mentrerisponde per gli ospiti, privi died, in panchina solo per onor di firma. Barcellona, inizialmente avanti (4-6), viene rimontata da(9-6) per poi impattare con la tripla di(9-9). Da questo momento in poi Corato prende il comando del match per non lasciarlo più e trova la prima vera fuga della gara. I canestri didanno il la al break con cui i pugliesi chiudono il primo quarto avanti 17-9, mentre Barcellona smarrisce la via del canestro.che si apre con ancora Corato sugli scudi.(top scorer stagionale e capitano vero che non è voluto mancare al match decisivo e ha giocato nonostante un infortunio) edilatano il vantaggio prima chechiuda il break di 12-0 in favore dei coratini (21-11). Corato, però, è in controllo della gara e con i canestri diaumenta il margine (28-13). Rispetto al primo quarto la gara è più intensa agonisticamente e Barcellona prova a giocarsi le sue carte.provano a tenere testa ai coratini e il canestro dimanda al riposo i due team con Corato avanti 30-20.sono(in campo nonostante non in perfette condizioni fisiche) da una parte edall'altra a far la voce grossa in attacco (35-25). I coratini hanno nei loro giocatori più esperti a turno i trascinatori principali, mentre è ancoraper Barcellona a rispondere da 3 punti (40-28). Corato difende forte in ogni zona del campo e il PalaLosito incita e spinge i propri beniamini, che giocano più con il core e la testa che con le gambe. La stanchezza di una stagione intensa si fa sentire e lo spettacolo ne risente. L'agonismo invece no e Corato gestisce con esperienza questa fase della partita ricevendo tanto da, 2007, che con 5 punti in fila ricaccia indietro i siciliani (45-28). L'ultimo canestro del quarto è siciliano e lo segnacon una schiacciata (45-31).Ultimo quarto in cui parte forte Barcellona, decisa a rientrare per giocarsi le sue chances. I siciliani cone la tripla diritornano sotto la doppia cifra di svantaggio e spaventano il PalaLosito (48-43, break di 3-12)., con 4 punti consecutivi, scuote i suoi e ridà fiato a Corato (52-43), ma Barcellona conresta in scia ai coratini (54-47). Corato ancora una volta, però, trova nel momento più difficile i punti diche, con una super schiacciata che fa esplodere il PalaLosito, dà il la al break decisivo, proseguito da due triple di un ottimo, che spaccano la partita e danno la salvezza ai coratini, e chiuso dai due liberi di(64-47, break di 10-0). Da questo momento in poi, Corato controlla e gestisce fino al termine.Finisce 65-52 con i coratini che possono far festa assieme ai propri tifosi e con Barcellona che ha giocato una grande serie e una grande partita, aspettando a testa altissima il prossimo step salvezza.Si chiude, dunque, nel modo più bello per Corato, pere per i suoi ragazzi una stagione tribolata e difficile, con la società che a breve si tufferà nel progettare e programmare il prossimo campionato, ancora in serie B Interregionale.CORATO: Zustovich, Cabodevilla 9, Basile 13, Corral 13, Lomello 2, Bavaro ne, Mariani 10, Petrovic 4, Diaz ne, Nonkovic 4, Capasso ne, Manisi 10. All. GattoneBARCELLONA: Banin 3, Tyrtyshnyk, Lopukhov 11, Zacchigna 7, Indelicato ne, Epifani ne, Frizzarin 13, Scortica, Marangon 3, Adeola 15, Dilu Vita, Stankovic ne. All. CostantinoARBITRI: Carotenuto di Boscotrecase (NA) e De Carlo di LeccePARZIALI: 17-9 30-20 45-31 65-52