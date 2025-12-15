FAS Basket Corato
La FAS Basket Corato lotta per tre quarti ma si arrende al Matera

Alla fine cede 90-74 al Matera

Corato - lunedì 15 dicembre 2025 15.13 Comunicato Stampa
Ultima trasferta del 2025 amara per la Fas Basket Corato, che lotta per tre quarti ma alla fine cede 90-74 al Matera. Sconfitta quindi all'esordio nella sua nuova esperienza sulla panchina neroverde per coach Marco Verile, anche se l'avvio è tutto di marca neroverde. Manisi segna i primi 3 punti dell'era Verile e Corato con la tripla di capitan Basile vola sullo 0-9. la partenza coratina sveglia Matera che entra nel match e risponde con un controbreak che la porta per la prima volta in vantaggio sul 13-11 con la tripla di Valle. Matera non si ferma e con due triple di Zanetti e Roberto prova a sua volta la fuga (19.13) i baresi però e nel finale di quarto Cabodevilla e la tripla di Mulevicius tengono i coratini nel match, con il quarto che si chiude con il canestro di Roberto che manda Matera avanti 25-18 dopo 10 minuti.

Inizia bene Corato nel secondo quarto. Ancora Cabodevilla e Mulevicius, assieme al canestro da sotto di Dip, capitalizzano il grande lavoro di tutto il quintetto, anche in difesa, e riportano gli ospiti a contatto (25-24). Come nel primo quarto però i lucani con 3 triple consecutive di Divac e Bischetti ritrovano un vantaggio rassicurante, che però non scoraggia i coratini, che con pazienza tornano a macinare gioco. Corral e la tripla di capitan Basile riportano i pugliesi a soli 3 punti dai locali e costringono coach Miriello a chiamare timeout (38-35). Al rientro in campo Di Mola segna da 3 e rilancia i lucani che riprovano a scappar via. I liberi di Preira costringono stavolta coach Verile al minuto di sospensione da cui Corato rientra con ferocia e determinazione. Dip e lo splendido buzzer beater di Paoletti sulla sirena rinvigoriscono le speranze di un Corato che va all'intervallo sotto nel punteggio ma a contatto coi padroni di casa (45-42).

Inizio di terzo quarto che ricalca l'avvio del primo quarto della gara. Corato torna in campo meglio rispetto ai materani e ribalta l'inerzia della gara con 4 punti consecutivi di Cabodevilla prima ed un canestro da 3 di Corral poi. I coratini con Basile sempre da 3 trovano il 48-52 ma la tripla di Roberto tiene Matera in scia sul 51-52. La partita è vibrante, coach Verile ruota molto i suoi per provare nuove soluzioni e tenere alta l'intensità di una gara che i pugliesi comandano nel punteggio ancora con una tripla di Corral (53-55). Sale in cattedra però Zanetti per i locali che segna due triple in fila che fanno esplodere il PalaSassi (59-55). Paoletti con due liberi tiene in vita Corato che nel finale subisce i lucani e va al riposo sotto 64-58.

Ultimo quarto in cui Matera parte forte e costringe coach Verile al timeout. I lucani però non mollano la presa ed aumentano il vantaggio (72-58). Corato nei minuti successivi prova a rientrare e riaprire la gara ma Matera, specie con Roberto e Zanetti, tiene sempre i baresi a distanza di sicurezza e mette in cassaforte il succeso trascinato dall'entusiasmo del PalaSassi. Finisce dunque 90-74 con Matera che si riavvicina a Ragusa e resta al secondo posto.

VIRTUS MATERA - FAS BASKET CORATO 90 – 74
MATERA:Belgrano, Uchenna 7, Digno, Zanetti 23, Roberto 21, Maraglino 2, Valle 13, Dottorini, Preira 8, Divac 6, De Mola 3, Bischetti 7. All. Miriello
CORATO: Manisi 6, Cabodevilla 14, Dip 5, Basile 6, Corral 17, Mulevicius 5, Paoletti 21, Bavaro, Diaz n.e., De Rossi n.e., Giannattasio n.e., Capasso n.e. All. Verile Ass. All. Silvestrini
ARBITRI: Marseglia di Mesagne (BR) e Rodi di Brindisi
PARZIALI: 25-18 45-42 64-58 90-74
