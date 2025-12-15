La FAS Basket Corato lotta per tre quarti ma si arrende al Matera

Ultima trasferta del 2025 amara per la Fas Basket Corato, che lotta per tre quarti ma alla fine cede 90-74 al Matera. Sconfitta quindi all'esordio nella sua nuova esperienza sulla panchina neroverde per coach Marco Verile, anche se l'avvio è tutto di marca neroverde. Manisi segna i primi 3 punti dell'era Verile e Corato con la tripla di capitan Basile vola sullo 0-9. la partenza coratina sveglia Matera che entra nel match e risponde con un controbreak che la porta per la prima volta in vantaggio sul 13-11 con la tripla di Valle. Matera non si ferma e con due triple di Zanetti e Roberto prova a sua volta la fuga (19.13) i baresi però e nel finale di quarto Cabodevilla e la tripla di Mulevicius tengono i coratini nel match, con il quarto che si chiude con il canestro di Roberto che manda Matera avanti 25-18 dopo 10 minuti.Inizia bene Corato nel secondo quarto. Ancora Cabodevilla e Mulevicius, assieme al canestro da sotto di Dip, capitalizzano il grande lavoro di tutto il quintetto, anche in difesa, e riportano gli ospiti a contatto (25-24). Come nel primo quarto però i lucani con 3 triple consecutive di Divac e Bischetti ritrovano un vantaggio rassicurante, che però non scoraggia i coratini, che con pazienza tornano a macinare gioco. Corral e la tripla di capitan Basile riportano i pugliesi a soli 3 punti dai locali e costringono coach Miriello a chiamare timeout (38-35). Al rientro in campo Di Mola segna da 3 e rilancia i lucani che riprovano a scappar via. I liberi di Preira costringono stavolta coach Verile al minuto di sospensione da cui Corato rientra con ferocia e determinazione. Dip e lo splendido buzzer beater di Paoletti sulla sirena rinvigoriscono le speranze di un Corato che va all'intervallo sotto nel punteggio ma a contatto coi padroni di casa (45-42).Inizio di terzo quarto che ricalca l'avvio del primo quarto della gara. Corato torna in campo meglio rispetto ai materani e ribalta l'inerzia della gara con 4 punti consecutivi di Cabodevilla prima ed un canestro da 3 di Corral poi. I coratini con Basile sempre da 3 trovano il 48-52 ma la tripla di Roberto tiene Matera in scia sul 51-52. La partita è vibrante, coach Verile ruota molto i suoi per provare nuove soluzioni e tenere alta l'intensità di una gara che i pugliesi comandano nel punteggio ancora con una tripla di Corral (53-55). Sale in cattedra però Zanetti per i locali che segna due triple in fila che fanno esplodere il PalaSassi (59-55). Paoletti con due liberi tiene in vita Corato che nel finale subisce i lucani e va al riposo sotto 64-58.Ultimo quarto in cui Matera parte forte e costringe coach Verile al timeout. I lucani però non mollano la presa ed aumentano il vantaggio (72-58). Corato nei minuti successivi prova a rientrare e riaprire la gara ma Matera, specie con Roberto e Zanetti, tiene sempre i baresi a distanza di sicurezza e mette in cassaforte il succeso trascinato dall'entusiasmo del PalaSassi. Finisce dunque 90-74 con Matera che si riavvicina a Ragusa e resta al secondo posto.VIRTUS MATERA - FAS BASKET CORATO 90 – 74MATERA:Belgrano, Uchenna 7, Digno, Zanetti 23, Roberto 21, Maraglino 2, Valle 13, Dottorini, Preira 8, Divac 6, De Mola 3, Bischetti 7. All. MirielloCORATO: Manisi 6, Cabodevilla 14, Dip 5, Basile 6, Corral 17, Mulevicius 5, Paoletti 21, Bavaro, Diaz n.e., De Rossi n.e., Giannattasio n.e., Capasso n.e. All. Verile Ass. All. SilvestriniARBITRI: Marseglia di Mesagne (BR) e Rodi di BrindisiPARZIALI: 25-18 45-42 64-58 90-74