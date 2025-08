Nuovo acquisto per il Basket Corato: fa il suo ingresso Andrea Paoletti

Dopo Marco Capocotta è di nuovo tempo di annunci in casa Basket Corato. E anche questo è un nome importante, giovane, già di grande livello, ma molto futuribile, in linea con la politica del presidente Marulli e della società. Si tratta di, guardia di 190 cm, nato a Jesi l'8 ottobre 2005.Paoletti, come detto jesino doc, ha iniziato a giocare nella sua città, prima di trasferirsi alla Stamura Ancona, dove ha svolto tutta la trafila del settore giovanile con ottimi risultati e grandi medie realizzative. Dopo un periodo a Jesi nella stagione 2022/23, in Serie C Gold, è tornato ad Ancona.In maglia Stamura, in Serie B Interregionale, Paoletti ha raggiunto una media di 12,2 punti per partita, guadagnandosi le attenzioni della Libertas Livorno, con cui ha collezionato 5 convocazioni inha disputato il campionato dicon lachiudendo con 19,1 punti di media a partita una stagione strepitosa.Numeri impressionanti per un ragazzo di nemmeno 20 anni.che ha scelto Corato per la sua prima esperienza al Sud, per continuare a crescere e migliorare in maglia neroverde.Queste le sue prime parole da giocatore coratino: «Sono felice di poter cominciare questa nuova avventura. Ho scelto Corato perché mi sono sentito fortemente voluto dalla società, che mi ha cercato e proposto un bel progetto e che ringrazio per l'opportunità. A dire il vero, conosco poco l'ambiente e la città, ma sono sicuro che non avrò difficoltà ad ambientarmi sin da subito. Come detto prima, sono stato contattato personalmente e lì ho capito veramente l'ambizione e la voglia della società di far bene in un campionato competitivo come quello della B Interregionale, cosa che mi ha motivato e convinto ancora di più ad accettare. Ho sentito alcuni giocatori e allenatori che conoscono la realtà di Corato e me ne hanno parlato tutti molto bene, sottolineando la serietà della società e dello staff che non vedo l'ora di conoscere».«Mi definisco un giocatore dalle tanti armi offensive, che sa far canestro in tanti modi e non soltanto dal perimetro, ma che può dire la sua anche in difesa. Affronto questa esperienza, la mia prima in una squadra del Sud, con la voglia di scoprire una realtà diversa. So che a Corato c'é parecchia passione per il basket e questo mi dà molta carica. Infatti non vedo l'ora di sentire il calore e il tifo della gente al palazzetto. Ci vediamo presto!» conclude Paoletti con un entusiasmo contagioso.