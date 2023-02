Polis Volley Corato, a poche ore dalla sfida contro Molfetta, l'intervista a Maria Laura Guerra

Dopo la più che onorevole sconfitta sul campo di Acquaviva, la Polis Volley Corato torna negli 81 metri quadri per affrontare Molfetta, in uno scontro affatto semplice.Il collettivo guidato da coach Matera viene da una serie di risultati negativi, ma le prestazioni rinfrancanti fanno ben sperare per il futuro. Per vincere contro Molfetta e sperare ancora nella salvezza diretta, le neroverdi avranno bisogno anche dei punti di Maria Laura Guerra, che abbiamo intervistato.«Siamo cresciute molto rispetto a quando le abbiamo affrontate al girone di andata. Ormai per noi ogni partita è una sfida. Dobbiamo mettercela tutta a prescindere dalla squadra che abbiamo difronte e cercare di portare a casa punti. Non è per niente una partita scontata e dipende molto dalla nostra testa».«È un onore per me vestire i colori della città di Corato. Siamo riuscite sin da subito a creare gruppo, le ragazze mi hanno accolta subito tra loro e si sono creati legami sia in palestra che fuori. È il primo anno "fuori casa" per me e mi sto trovando molto bene con le ragazze, lo staff e le coach».«È un torneo molto difficile e per niente scontato. Ci sono partite davvero combattute in cui prevale l'esperienza delle squadre composte da ragazze più grandi di noi. Siamo una squadra giovane e io credo molto in noi e nelle nostre potenzialità. Sicuramente la classifica non rispecchia ciò che siamo. Mi auguro per noi che nel girone di ritorno riusciremo a metterci più la testa e il cuore nei momenti fondamentali».«Sono molto determinata, cerco di dare il meglio di me e capitalizzare ogni palla che mi arriva. Il mio colpo preferito è senza dubbio la diagonale, il mio colpo sicuro soprattutto nei momenti di difficoltà. Dal punto di vista mentale cerco di tenere sempre alta la concentrazione, anche nei momenti più bui del match».Sfida importante dunque quella che questo pomeriggio attende le neroverdi contro Molfetta, primo servizio alle ore 16:30 nella Tenso Struttura di Corato.