Sport della prima infanzia, gruppo sportivo della BAT cerca studentesse di attività motorie

Chiamata per studentesse universitarie di scienze motorie in area Bat per l'assistenza a piccoli allievi da avviare all'attività sportiva: è l'appello di un importante raggruppamento sportivo che opera nella Provincia di Barletta-Andria-Trani. La ricerca è rivolta a studentesse ISEF da impegnare in attività motorie con allievi di prima infanzia. La proposta prevede contratto di lavoro sportivo, e contestuale assistenza formativa.Le interessate alla collaborazione potranno scrivere al numero 3334312859 entro la giornata del 3 marzo per essere ricontattate.