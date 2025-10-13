Sconfitta a Brindisi con la capolista Dinamo per la Fas Basket Corato

Prima sconfitta esterna stagionale per la Fas Basket Corato di coach Juan Manuel Gattone, che perde al PalaZumbo contro la capolista Dinamo Brindisi. 97-75 il finale di una gara che Corato ha ben interpretato nei primi due quarti, cedendo negli ultimi 20 minuti sotto i colpi di Sapiega e Jovanovic.Coach Gattone in avvio schiera capitan Basile assieme a Corral, Mulevicius, Paoletti e Capocotta. I primi punti del match li firma Brindisi con la tripla di Di Ianni ma la reazione neroverde è immediata. 4 punti di Corral e due triple di Basile ribaltano l'inerzia del match lanciando i neroverdi in vantaggio (5-10). I locali tornano a farsi sotto e con la seconda tripla del quarto sempre con Di Ianni a loro volta ribaltano una gara estremamente bella e combattuta (14-12). Seconda parte del quarto in cui i brindisini restano in vantaggio nonostante i coratini lottino e siano sempre nella scia degli avversari. Sono però i canestri di un ottimo Sapiega e i due liberi di capitan Pulli, intervallati da un canestro di Manisi per gli ospiti, mandare le squadre al primo mini riposo con la Dinamo avanti 24-20.Il secondo quarto si apre con la tripla di Paoletti per Corato ed il match in perfetto equilibrio. Nessuno dei due team prende chiaramente il sopravvento. Ci prova Corato con la tripla di Manisi (24-26), ma Brindisi risponde prontamente. Dopo alcuni minuti è Cabodevilla a riportare avanti i coratini (30-32), e sono ancora Basile e Corral a trovare un piccolo minibreak (34-39). La gara è però vibrante ed intensa con i padroni di casa che sono sempre nel vivo del match e costringono in chiusura di quarto al timeout Corato dopo due liberi di Costabile (42-45). Al rientro sul parquet 3 tiri liberi del solito Di Ianni danno il pareggio ai locali e mandano le due squadre all'intervallo lungo sul 45-45.Al rientro in campo è Brindisi a partire meglio. I locali piazzano un micidiale break di 11-3 firmato Sapiega, Jovanovic, Stankovic e Cisse, intervallato dalla tripla di Mulevicius per i coratini, che costringe coach Gattone a chiamare timeout e manda in visibilio il pubblico del PalaZumbo (56-48 al 25esimo). I coratini provano a scuotersi con Corral (56-52) ma Brindisi è inarrestabile e Sapiega delizia i suoi tifosi confezionando da solo un ulteriore 10-0 di parziale segnando da tutte le posizioni e facendo scappar via la Dinamo sul 66-52, con Corato incapace di fermare il giocatore lituano dei padroni di casa. Il quarto si chiude con gli ospiti che provano a reagire con Capocotta che sigla 4 punti consecutivi e manda le squadre al riposo al 30esimo sul 69-56.Ultimo quarto in cui Brindisi inizia con un 8-0 chiuso dalla tripla di Sapiega che di fatto chiude la gara per Corato e lancia Brindisi verso il successo (77-56). Nei successivi minuti, a gara ormai decisa, Brindisi continua a macinare gioco e punti con le triple di Jovanovic e Greco che dilatano il vantaggio dei locali (89-63). Gli ultimi minuti vedono Brindisi controllare i tentativi coratini e chiudere vittoriosamente sul 97-75, con Corato che deve subito pensare al prossimo match, il derby contro Molfetta, una gara casalinga da non fallire..BRINDISI: Jovanovic 16, Di Ianni 14, Sapiega 33, Cisse 7, Stankovic 6, Pulli 9, Greco 7, Costabile 2, Paciulli ne, Pantile 3, Sannelli. All. CristofaroCORATO: Manisi 11, Cabodevilla 12, Virgili ne, Basile 11, Corral 16, De Rossi, Mulevicius 9, Bavaro ne, Diaz, Capasso, Paoletti 9, Capocotta 7. All. Gattone Ass.All. SilvestriniARBITRI: Loccisano di Cosenza e Conforti di MateraPARZIALI: 24-20 45-45 69-56 97-75