Tonfo Polis, le neroverdi sconfitte in casa da Potenza

Nulla da fare per la Polis Volley Corato, che tra le mura amiche del Tensostatico Comunale, cede alla PM Potenza con il punteggio di 1-3 (18-25, 23-25, 25-20, 20-25).Gara sotto tono di Gabriele e compagne, che approcciano male al match e concedono ampi parziali alle avversarie nel primo set, risultando sempre indietro nel punteggio.Il leitmotiv cambia nel secondo parziale, ma nel tiratissimo finale punto a punto, la PM Potenza ne ha di più e passa con il minimo scarto.Nel terzo set le neroverdi danno continuità alla reazione del parziale precedente e con un miglioramento drastico di battute, difesa e ricezione, portano a casa il punto della speranza.Nel decisivo set le ragazze di casa, affaticate dalla lunga rincorsa, cedono 20-25, consegnando i tre punti alle avversarie.Pesante sconfitta per la Polis dunque, sia per il modo in cui è avvenuta, sia per la caratura dell'avversario, per nulla superiore. Ora bisognerà rimboccarsi le maniche e tornare a vincere, anche se sul campo di Acquaviva ottava forza del campionato, non sarà affatto facile.